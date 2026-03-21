＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】衝撃的な立ち合いの様子

序二段の取組で、立ち合い直後に力士が“見たことない体勢”になり、館内ざわめく一幕があった。「どすん！」と重たい音が館内に響き、「え？」「あぶな」とファン騒然となった。

序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）と序二段七十二枚目・永田（出羽海）の一番での出来事。ともに今場所好調、5勝同士の対決。元“天才相撲少年”こと17歳の康誠が身長166センチ・体重80.8キロの小柄な体格であるのに対し、23歳の永田は身長168センチ・体重115.6キロの厚みのある巨漢だ。

取組は一瞬で決着がついた。立ち合い下から当たっていった康誠。だが直後、足が滑るように康誠はバランスを崩してはたき込まれ、土俵に前のめりに倒れた。一回り大きな永田の体が康誠に覆い被さるようになり、「どすん！」と重たい音が響くと、館内は騒然となった。勝った永田は6勝目。康誠は敗れて2敗目を喫した。

立ち合い直後に力士が“見たことない体勢”となる場面に、ABEMAの視聴者もヒヤリ。コメント欄には「え？」「あぶな」「ボディプレス」「当たりはよかったのに」「勢いありすぎた」「天才も土俵ですべる」と反響が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）