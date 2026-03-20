【シャトレーゼ】可愛すぎて罪！「うさぎ＆ひよこ」が主役のイースタースイーツ3選

シャトレーゼでは、春のイベント「イースター」に合わせた限定スイーツが登場。今回は、うさぎやひよこモチーフが楽しめるおすすめスイーツ3選を紹介します。

どのスイーツも、食べるのがもったいなくなるくらいキュート。春らしい見た目でSNS映えも抜群です。

これは絶対に買いに行かなくちゃ...

●イースターうみたて卵プリンのアラモード（432円／4月24日まで）

しっとりスポンジの上に、ホイップ入りカスタードクリームとうみたて卵の焼きプリンを重ねた、イースター限定のプリンアラモード。卵の風味豊かなプリンと、やさしい甘さのクリーム、フルーツのさっぱり感がバランスよく楽しめるカップスイーツです。

トッピングには色とりどりのフルーツを飾り、ホイップクリームでイースターバニーを表現。アーモンドチョコレートを卵に見立てた、遊び心あるデザインが魅力です。

●イースター ことりのおうち（490円／4月12日まで）

ひよこが住む「鳥の巣」をイメージしたチョコレートケーキです。濃厚なチョコクリームに、しっとりしたココアスポンジを合わせ、バナナソースをアクセントにプラス。さらにアーモンドクッキークランチやチョコチップを組み合わせ、さまざまな食感を楽しめます。

トップには抹茶フィアンティーヌやスプレーチョコ、ひよこチョコが飾られた、見た目にも楽しい一品です。

●2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション17cm（3900円／4月12日まで）

家族や友人とシェアするのにぴったりな、イースター限定のデコレーションケーキです。ケーキは半分ずつ異なる味なのが特徴。ホイップクリームと苺果肉入りソースをサンドしたショートケーキと、チョコクリームやチョコレートシロップ、シリアル入りチョコを重ねたチョコケーキの2種類が楽しめます。

トッピングには彩り豊かなフルーツを飾り、ひよこやうさぎのかわいいモチーフもプラス。スポンジの中にはなめらかなカスタードクリームが入っており、やさしい甘さが広がります。サイズは17cmで、4〜6人ほどで楽しめるボリュームもポイントです。

うさぎやひよこなど、イースターらしいモチーフがかわいいシャトレーゼの限定スイーツ。春のイベント気分を盛り上げてくれるラインアップです。見た目だけでなく味も抜群なので、販売期間中にぜひゲットしてみて（最長2026年4月24日までの販売予定）。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部