「思い出を振り返りましょう」と過去の画像が表示されるGoogleフォトやOneDriveの機能。



【写真】振り返りたくもない思い出もあります

今SNSではあの機能により、最悪のタイミングで表示された思い出の写真が話題になっている。



安川さんのパソコンに「思い出を振り返りましょう」という通知とともに表示されたのは、雪の重みで屋根が崩れたカーポートと、それにより損傷した車の写真。この事件が起こったのはわずか10日程前。直近の心苦しい出来事を“思い出”として表示してさらに追い打ちをかけてくるなんて…。



安川さんに話を聞いた。



ーー通知を見たとき、どのように感じましたか？



安川：過去の写真を見ていた時に表示されて、少し怒りを覚えました。ですがだんだんと笑えてきたので、スマホで写真を撮りました。



ーー当時の状況や被害について教えてください。



安川：積雪は40センチくらいだと思います。被害は、カーポートの屋根と車のバックドアでした。



ーー直近の出来事だったのですね、、



安川：1月25日の朝起きて、外に雪かきしに様子を見に行った時に撮った写真です。表示されたのは10日後くらいです。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。

安川：バズって広がるにつれ、自分の車の窓で多くのひとが笑顔になれたなら喜ばしいことだと思い込むことにしました。



◇ ◇



安川さんの投稿には



「切り傷に塩をシレッと、、、」

「AIの無慈悲、」

「思い出費故に、思い出、、」

「ホントすいません吹いてしまった(笑)」



などさまざまな反応が見られた。



思いがけないタイミングで表示された「思い出を振り返りましょう」という通知。便利な機能として日常に浸透しているAIだが、今回のように必ずしも気の利いた提案をしてくれるとは限らないようだ。



なお安川さんは毎年制作している「ひとり雪まつり」でもSNSに話題を振りまいている。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）