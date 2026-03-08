【3月11日発売予定】iPhone 17eやMacBook Neoなど、Apple新商品がAmazonで予約開始
「ほしかったのに発売日に在庫切れ……」という悲しい事態を避けるためにも、今のうちに予約ページをチェックしておきましょう。
→ Amazon「3/11発売のApple製品」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載 13インチノートブック
Apple iPhone 17e
iPhone 17e Apple iPhone 17e 512GB：6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ、A19チップ、一日中使えるバッテリー、48MP Fusionカメラ、最小ストレージ512GB；ホワイト
134,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPhone 17e Apple iPhone 17e 256GB：6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ、A19チップ、一日中使えるバッテリー、48MP Fusionカメラ、最小ストレージ256GB；ブラック
99,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 11インチ iPad Air（M4）
iPad Air M4 11 Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、1TB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー スペースグレイ
186,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 11 Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、512GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー ブルー
150,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 11 Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、256GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー パープル
114,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 11 Apple 11インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、128GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー スターライト
98,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 13インチ iPad Air（M4）
iPad Air M4 13 Apple 13インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、1TB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7 + 5Gモバイル通信、Touch ID、一日中使えるバッテリー スペースグレイ
242,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 13 Apple 13インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、512GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7 + 5Gモバイル通信、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? ブルー
206,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 13 Apple 13インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、256GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7 + 5Gモバイル通信、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? パープル
170,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPad Air M4 13 Apple 13インチiPad Air（M4）：Liquid Retinaディスプレイ、128GB、12MPフロント/バックカメラ、Apple N1によるWi-Fi 7、Touch ID、一日中使えるバッテリー ブルー
128,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載 13インチノートブック
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載 15インチノートブック
Apple 2026 MacBook Pro 18コアCPU、40コアGPUのM5 Maxチップ搭載ノートパソコン
MacBook Pro 16 M5 Apple 2026 MacBook Pro 18コアCPU、40コアGPUのM5 Maxチップ搭載ノートパソコン：AIのために設計、16.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ、48GBユニファイドメモリ、2TBのSSDストレージ - シルバー
709,909円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
MacBook Pro 16 M5 Apple 2026 MacBook Pro 18コアCPU、20コアGPUのM5 Proチップ搭載ノートパソコン：AIのために設計、16.2インチLiquid Retina XDRディスプレイ、48GBユニファイドメモリ、1TBのSSDストレージ - スペースブラック
509,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Studio Display
Apple Studio Display：標準ガラス、VESAマウントアダプタ
269,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Studio Display XDR
Apple Studio Display XDR：標準ガラス、VESAマウントアダプタ
549,800円予約受付中（3月11日発売予定）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
以上、Amazonで予約がスタートしたAppleの新製品をご紹介しました。
人気のカラーや容量から順に「一時品切れ」になることが予想されます。Amazonならポイントも貯まるので、少しでも気になっている方は、在庫があるうちにカートに入れておくのが安心ですよ。
