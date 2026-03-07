「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、オフショルから美肩ライン輝く「破壊力満点」「骨格が神」
【モデルプレス＝2026/03/07】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が3月6日、自身のInstagramを更新。肩出しトップス姿を公開した。
【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「骨格が神」オフショル姿
瀬川は「春きててうれしいねー」「最近はパンプスにハマってるかも！」とつづり、アニマル柄のキャップにパステルピンクのオフショルダートップス、花柄のデザインが施されたデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。美しい肩のラインが輝くスタイルを披露している。
この投稿は「骨格が神」「透明感すごい」「美人オーラ溢れてる」「破壊力満点」「圧巻のスタイル」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、現在放送中の「卒業編2026」にも参加している。（modelpress編集部）
