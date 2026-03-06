Æ°¤¤Þ¤ï¤ë¿¦¶È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×Áª¤ÓÊý¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤â¤¤¤Ã¤½¤¦Ë¤«¤Ë¡£Çã¤¤Êª¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»ö¾ð¤òÁí¤Þ¤È¤á¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×
Æ°¤²ó¤ë»Å»ö¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¤¤GISELe¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÎÂ¸µ»ö¾ð¤ò¼èºà¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤Ê·Á¡¢º£¤·¤¿¤¤¹ç¤ï¤»Êý¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Áª¤Ó¤Î¥«¥®¤Ë¡£
¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡ÖVans¡×¤¬¹¥ÅÔ¹ç
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡ÖVans¡×¡£¤³¤Î»þµ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÁ¤ä¼Á´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥Ô¥Ã¥°¥¹¥¨¡¼¥É¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¿Vans¡ÊVans Japan¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ë
¡ÖÂ¸µ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥¤¥É¥Ü¥È¥à¤¬Â¿¤¤º£¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¯¤º¤µ¤Ê¤¤²ÚÔú¤µ¤¬¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£½©Åß¤é¤·¤¤¥«¡¼¥¤Î¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Èõ¸ý¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥µ¥¤¥º¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¤È¤é¤¨¤ÆÁª¤Ö
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÄÍÅÄ°½»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ê¡£
¡Ö»ä¤Ï¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢Â¤â¾®¤µ¤á¡£¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤À¤ÈÁ´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ£±cmÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¤¤Ò¤â¤òÄù¤á¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤ÆÊâ¤±¤ë¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÁª¤ÓÊý¡£¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦ÄÍÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅßÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¥«¥é¥Õ¥ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦½Ð¸ýÆàÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢º£¹æ¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿§¡£
¡ÖÅßÉþ¤Ï¿§¤ß¤¬°Å¤¯¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤¿¤á½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤µ¤·¿§¤È¤·¤Æ¥«¥é¡¼¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇöÄì¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤È¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤»¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦½Ð¸ý¤µ¤ó¡Ë
