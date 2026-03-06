ROSE BUD¡ßUMBRO¥³¥é¥ÜÂè4ÃÆ♡¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç²Ä°¦¤¤2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
¥ì¥Ç¥£ー¥¹¸þ¤±¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖROSE BUD¡Ê¥íー¥º ¥Ð¥Ã¥É¡Ë¡×¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ーÈ¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMBRO¡Ê¥¢¥ó¥Ö¥í¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë2026SS COLLECTION¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤°¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
ROSE BUD¡ßUMBROÂè4ÃÆ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£²ó¤Î¡ÖUMBRO¡ßROSE BUD¡×2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤È¡¢ROSE BUD¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÇÛ¿§¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
²Í¶õ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥í¥´¤ä¡¢ROSE BUD¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥íー¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥êー¥È´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Õ²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGAME SHIRT¡×¤Ï²Á³Ê11,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥éー¤ÏPINK¤ÈBROWN¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ä¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥éー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡ÖDENIM BZ¡×¤Ï17,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ç¡¢¥«¥éー¤ÏBLUE¡¢WHITE¡¢BROWN¤Î3¿§Å¸³«¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë½Õ²Æ¤Î±©¿¥¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖDENIM WIDE PT¡×¤Ï14,690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥«¥éー¤ÏBLUE¡¢WHITE¡¢BROWN¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¥¾¥ó¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¾ðÊó
UMBRO¡ßROSE BUD 2026SS COLLECTION¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êROSE BUD¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡£
¤µ¤é¤Ë2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êROSE BUDÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¤Ï½ü¤¯
½Õ²Æ¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥³¥é¥Ü
¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤ÊÍ×ÁÇ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿ROSE BUD¡ßUMBRO¤Î2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ç¥Ë¥à¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï½Õ²Æ¥³ー¥Ç¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥éー¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö