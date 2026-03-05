ファンデの仕上がりが段違い「変えるのが怖くなった」下地・パウダー・コンシーラーの名品







肌の質感や印象は確実にモチベーションに作用するもの。だからこそ、自分にぴったり合うものを探したい。一日のベース作りに最も重要な下地やパウダーにフォーカスをあて、理想の肌に近づけるえりすぐりをご紹介。







ファンデを「高める」下地・パウダー・コンシーラー

よいと言われるファンデーションも、その仕上がりを左右するのは、下地とパウダーとコンシーラー。数ある中から、「使い続けたくなる理由がある」新商品をラインアップ。







MAKE-UP BASE

「ビタミンCを補いながらUVカット」

オバジC デイセラムUV SPF50+・PA++++ 30g 3,300円／ロート製薬 3種のビタミンC誘導体を高濃度に配合。紫外線に反応して、カプセルが成分を放出し、肌にビタミンCを補えるという目新しい1本。立体感のある自然なツヤもかなう。







POWDER

「テカりと乾燥を防いでふんわり美肌に」

クレ・ド・ポー ボーテ プードルコンパクトエサンシエル n 5g 12,100円（ケース・パフつき）／クレ・ド・ポー ボーテ テカりや乾燥をケアし、メイク直後のような光をまとった肌に立て直す、化粧直し用パウダー。







CONCEALER

「ムラのない仕上がりが長続き」

グッチ コンサントレ ドゥ ボーテ コンシーラー 8色 8mL 6,270円／グッチ ジャパン クライアントサービス スキンケア成分を配合したみずみずしい1本。ライトで、肌にとけ込むようになじむ。







美肌をつくる隠し味

【全１１アイテムの一覧】≫あるとないとでは仕上がりが全く違う「変えるのが怖くなった」ベースメイクの名品