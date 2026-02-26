ピリ辛好き必見！ビッグボーイ新作トマトサルサ大俵ハンバーグ

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」から、看板メニュー「大俵ハンバーグ」を新しい味わいで楽しめる期間限定メニューが登場します。完熟トマトの甘みとハラペーニョのピリ辛が絶妙に調和したトマトサルサソースが特徴で、食欲をそそる爽やかな味わいに仕上がっています。これからの季節にぴったりな軽やかなおいしさを楽しめる注目メニューです♪

ピリ辛が魅力の新作大俵ハンバーグ

「トマトサルサ大俵ハンバーグ」は、ビッグボーイの看板メニュー「大俵ハンバーグ」に期間限定のトマトサルサソースを合わせた一品です。

トマトサルサソースは完熟トマトの濃厚な甘みとザク切り野菜の食感が楽しめるオリジナルソース。ハラペーニョのピリ辛なアクセントが牛肉の旨みを引き立てます。

すり鉢で大葉やブラックペッパーと合わせて擦ることで、大葉の爽やかな香りが広がり、より奥行きのある味わいに仕上がります。

トマトサルサ大俵ハンバーグ



価格：150g・1,309円／200g・1,419円／250g・1,639円

※写真の大俵ハンバーグは200gです。

ハンバーグやチキンでも楽しめる

トマトサルサ手ごねハンバーグ（150g）



価格：1,045円

トマトサルサグリルチキン（200g）



価格：1,089円

単品トマトサルサソース



価格：242円

トマトサルサソースはさまざまなメニューでも楽しめます。ふっくらジューシーな手ごねハンバーグや香ばしく焼き上げたチキンと合わせることで、さっぱりしながらも満足感のある味わいになります。

トマトサルサソースは単品注文も可能なので、好みのメニューにプラスして楽しめるのも魅力です。

期間限定で楽しめる注目メニュー

「トマトサルサ大俵ハンバーグ」は、ビッグボーイとヴィクトリアステーション合計169店舗で販売予定です。期間限定メニューのため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

※ビッグボーイダイニング早稲田店では一部価格が異なります。

ピリ辛ハンバーグで春の外食を楽しんで

ジューシーな大俵ハンバーグと爽やかなピリ辛トマトサルサソースの組み合わせは、いつもの食事を少し特別な時間にしてくれる味わい。

ハンバーグやチキンなど好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♡

春の外食や家族との食事に、ビッグボーイの期間限定メニューを楽しんでみてはいかがでしょうか。