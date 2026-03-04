スキンケア・日焼け止め・化粧下地を1つで「メイクのりも段違いでいい」時短コスメ







ベタつかず、軽やかな使用感でありながらも、内側から輝くような肌をかなえる新処方コスメが続々登場。肌悩みにダイレクトにアプローチする革新的な成分、毎日使いたくなる心地よさを両立した名品を詳しく解説。







メイクのりが変わる「朝用」特化型

〈右から〉エクセル デイスキンウェイキング 190mL 1,980円、エクセル デイスキンコンフォート 43g 2,310円／ともに常盤薬品工業 お客さま相談室（サナ） 朝のスキンケアに特化したこのデュオは、一日中快適な肌状態をキープしてくれる。





（解説）



デイスキンウェイキングは、さらりとしたテクスチャーで浸透力がアップ。朝の忙しい時間でもサッと馴染んで、肌を目覚めさせてくれる。

デイスキンコンフォートは、SPF32・PA++の紫外線カット機能を持ちながら、美容液・保湿クリーム・UV下地・メイクベースの4つの機能を1本で叶える多機能クリーム。ビタミンE（トコフェロール）配合で、朝から夜まで肌を保護しながら美しい仕上がりをキープ。メイクのりが格段に良くなり、夕方まで崩れにくい肌を実現。







