【すべて40％OFF以上】これだけはチェックして。Amazon 新生活セールの高割引率商品
今回は、セールで40％OFF以上になっている高割引率商品をご紹介。人気商品は売り切れることもあるので、早めのご購入がおすすめです！
→ Amazon「高割引率商品まとめ」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」
【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
2,629円 → 1,278円（51%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」
不足しがちな鉄分を効率的に補う「DHC ヘム鉄」
ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (2.シカ バイタルマスク)
2,420円 → 1,452円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
映画館のような4K体験ができる「Fire TV Stick 4K Plus」
FireTV Stick 4K - P Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazonのスマートディスプレイ「Echo Show 5」
Amazon Echo Show 5 (エコーショー5) 第3世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
12,980円 → 4,500円（65%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
1.5時間でフル充電。Jackery（ジャクリ）のポータブル電源
Jackery ポータブル電源 1500 New All Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1500 New 1536Wh 1.5時間でフル充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W 瞬間最大4000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
149,800円 → 77,900円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
日本人の味覚に合う飲みやすい軟水「クリスタルガイザー」
Crystal Geyser(クリスタルガイザー) 大塚食品700ml×24本 [正規輸入品] 【PFAS（PFOS・PFOA）不検出】
3,577円 → 2,094円（41%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
太麺なのにゆで時間わずか6分。マ・マーの早ゆでスパゲティ
早ゆで結束 マ・マー 早ゆで 6分 スパゲティ 2.0mm 500g×1袋( 約5人前 )太麺 アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 )FineFast
534円 → 294円（45%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」コーヒー粉 1000g
AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラーコーヒー スペシャルブレンド【 コーヒー 粉 】 1000グラム (x 1)
4,839円 → 2,764円（43%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ザバス（SAVAS）のプロテイン「プロ ウェイトダウン ヨーグルト風味」
ザバス(SAVAS) プロ ウェイトダウン ヨーグルト風味 800g 明治 ソイ プロテイン HMB
5,279円 → 3,181円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
つめこみ洗いも部屋干しもしっかり消臭。「ハミング 消臭実感」
ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 2,600ml
1,646円 → 980円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T
締め付け感がちょうどよいトレーニングベースレイヤー
UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) メンズ UAヒートギアアーマー ショートスリーブ シャツトレーニングベースレイヤー
4,400円 → 2,505円（43%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
立ったままスッと履ける。フォクスセンスのビジネスシューズ
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル [フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69 スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,999円（44%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機
※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります
Anker Eufy (ユーフィ) RoboVac (ロボット掃除機) Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機)【4000Pa×2吸引力/自動ゴミ収集ステーション/毛絡み除去システム/アプリ操作】
69,990円 → 29,800円（57%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
いつもの料理をぐっと美味しく。ストウブ（Staub）のココット
staub ストウブ 「 ピコ ココット ラウンド ブラック/グレー/チェリー 」 Staub ココット ラウンド 24cm ブラック 40500-241(1102425)
40,700円 → 23,270円（43%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
鮮やかで躍動感のある美しいサウンド。「MOMENTUM 4 Wireless SE」
その他のおすすめ商品
ブラウンシリーズ8 ブラウン 電気シェーバー シリーズ8 洗浄機付き 電動 髭剃り メンズ 【Amazon.co.jp 限定】 8560cc 5 in 1 100％防水設計 4+1 カットシステム 進化したキワぞり刃 夕方ヒゲ、ゼロへ 電動シェーバー 【最新2023年秋モデル】
42,800円 → 22,800円（47%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 [ブラック]
4,980円 → 2,980円（40%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Champion トレーナー 長袖裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Zメンズ スウェット 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-81B-XL
5,830円 → 3,040円（48%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
在宅応援福袋・バラエティ30食 福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,780円（50%オフ）
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
