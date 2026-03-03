TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON4』2027年放送予定！ティザービジュアル＆特報PVが公開！主題歌情報も解禁！
原作をあfろが描き、2018年にTVアニメ第1作目が放送され、キャンプブームを巻き起こした『ゆるキャン△』。制作決定のみお伝えしていたTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』が2027年に放送することが決定した。
2024年に放送された『SEASON３』に引き続き、監督は登坂 晋、シリーズ構成はピエール杉浦が担当。また新たにキャラクターデザインを宇良隆太、そしてアニメーション制作は制作元請初となるフリュー・ピクチャーズが務める。
また音楽チームもおなじみのメンバーが集結いたします。劇伴音楽はこれまでのシリーズをすべて制作してきた立山秋航が、さらにOPテーマを亜咲花、EDテーマを佐々木恵梨、シリーズテーマをキミのねが担当する。
あわせてティザービジュアル＆特報PVが公開。ティザービジュアルにはなでしこ&リンに加え、新入生の絵真＆メイも描かれている。さらに、恵那の飼い犬・ちくわと、なでしこが好きな動画配信チャンネルに出てくるサモエドのはんぺんの姿も。また特報PVでは、ビジュアルのメンバーに加え、千明・あおい・恵那らいつもの本栖高校のメンバーに加え、なでしこの幼なじみ・綾乃の姿も。新しい風と共に変わらぬ空気感でお届けする『SEASON４』では、どのようなキャンプを繰り広げるのか、続報を楽しみにゆるっと待っていてほしい。
●作品情報
『ゆるキャン△ SEASON４』
2027年放送予定
【スタッフ】
原作：あfろ（芳文社「COMIC FUZ」掲載）
監督：登坂 晋
シリーズ構成：ピエール杉浦
キャラクターデザイン：宇良隆太
音楽：立山秋航
音響監督：高寺たけし
オープニングテーマ：亜咲花
エンディングテーマ：佐々木恵梨
シリーズテーマ：キミのね
アニメーション制作：フリュー・ピクチャーズ
【キャスト】
各務原なでしこ：花守ゆみり
志摩リン：東山奈央
大垣千明：原 紗友里
犬山あおい：豊崎愛生
斉藤恵那：高橋李依
土岐綾乃：黒沢ともよ
瑞浪絵真：指出毬亜
中津川メイ：天野心愛
ナレーション：大塚明夫
『ゆるキャン△』各シリーズが各種配信サービスにて好評配信中
[配信シリーズ]
・TVアニメ『ゆるキャン△』
・TVアニメ『へやキャン△』
・TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON２』
・映画『ゆるキャン△』
・TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON３』
©あfろ・芳文社／野外活動ベース
関連リンク
TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』公式サイト
https://yurucamp.jp/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優