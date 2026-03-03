落語家月亭方正（58）が3日、大阪市の生国魂神社で、上方落語の文化祭＆ファン感謝デー「第33回彦八まつり」（5月16、17日＝同所）の開催記者会見に出席した。

実行委員長を務める方正は「落語には感謝しています。いろんなものをいただいて生きている。恩返しをしたい」という思いがあり、「落語の裾野を広げたい。もっと広く落語を伝えていきたい。落語ファン以外の方にも楽しんでいただきたい。盛り上げて楽しい彦八まつりにしたい」と感謝を込めた。

吉本興業は25日、1989年（平元）から日本テレビ系で放送されている「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜午後11時25分）の人気シリーズ「絶対に笑ってはいけない」（英題「YOU LAUGH YOU LOSE」）のグローバル展開に向けて、パリに本社を置く世界最大級のエンターテインメント企業バニジェイ・エンターテインメントとパートナーシップを結んだと発表した。

第2回放送から出演している方正は「海外のタレントさんでやるって聞いて、それやったら俺関係ないやん」と笑いながら、「でも、うれしい。やっぱり天才松本人志の考えたものが、ドンドン行くんだなと改めて思いました」。

1日放送の「ガキ使」では、ダウンタウン松本人志が高須クリニックのテレビCMに出演。2年ぶりの地上波テレビ登場が話題を呼んだ。

方正は松本の番組復帰について「正直どうなるか分からないけど、僕の希望だけ言って良いですか」と切り出し、「37年目で、2回目から参加させていただいてますけど、最後は来ると思うんですよね。5人でゴールテープを切りたいという思いはあります」。自身と松本、浜田雅功、ココリコ遠藤章造、田中直樹の5人での最終回を願った。