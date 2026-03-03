格闘技イベント「Breaking Down」からRIZINファイターとなった格闘家のジョリーさんが2026年3月2日、妻でマネジャーの清水ゆりさんと離婚したことをXで発表した。

24年12月に婚姻＆W不倫暴露で注目

2人は本業の傍ら「選手とマネジャー」として共同チャンネルを運営し、YouTuberとしても活動している。

当初、関係について公にしていなかった2人だが、24年12月に暴露系インフルエンサーが婚姻関係にあることを暴露。同時に清水さんとジョリーさんがW不倫しているとも明かした。

トラブルが露見した当時は、離婚に向けた話し合いの様子も公開していた2人。しかし、その後はXで「あの騒動以降逆に仲良く幸せに過ごしてます笑」などと関係修復を報告し、SNSで仲むつまじい姿を発信していた。

「やっぱひとりは寂しいよな」

騒動の発覚から約2年が経った26年3月2日、ジョリーさんは自らのXで「清水と離婚しました」と報告した。

「うまくいかなかったこともある。守れなかったものもある。でも、誰かのせいにはしません。自分が未熟でした」とした上で、「愛していたことは事実です。本気だったことも事実です。ずっと隣で支えてくれて、本当にありがとう」と清水さんへの感謝をつづった。

ジョリーさんは同日、YouTube動画を公開し詳細を明かした。現在は愛猫と暮らしているというが、「帰ってきて人間ひとりだけです、今。やっぱひとりは寂しいよな」とポツリ。

清水さんが使っていたという配信部屋を公開し、配信用のデスクや大きなクッション、わずかな衣類などが残った様子に、「今はその残骸だけが残ってる感じです」と明かした。

寝室には、清水さんが処分していったという衣類が袋に詰められている。ジョリーさんは「この要らない服全てさ、俺が直接プレゼントしたやつやねんな。全部。それだけ全部置いていった。綺麗に。なんでそんな悲しいことすんねん」とぼやいた。

「一言でまとめちゃうと価値観の違い」

清水さんとは2、3週間前から別居しているといい、上京当時から2人で暮らしていたというジョリーさんは、「1人の空間がすっげえ少なかったからさ、なんかもう毎日虚務感というか孤独感に襲われてて。ぶっちゃけ、胸は重たい状況ですよね」と率直な胸中を明かした。

離婚の理由については、「一言でまとめちゃうと価値観の違い」とし、「俺自身も、結構朝帰りしちゃってたりとか......愛を毎日全力で注げてたかって言ったら、そういうわけでもなかったんで」と告白。

「『今仕事中やから、今格闘技中やから』って言って、ないがしろにしてしまったことも結構あった」。「その積み重ねで、清水もパンクしちゃって」という。

清水さんからは「向き合ってくれないんやったら、私も家事するつもりもない。仕事もするつもりもない」と言われ、ジョリーさんは「お前、結婚の意味分かってる？」と応戦。

大喧嘩に発展し、清水さんから「もう私、ジョリーくんのための人生歩む嫌なんやけど」と離婚を切り出されたとした。

「俺、今でもやっぱゆりのこと好きやし」

「あとはW不倫の事件ですよね」と過去のトラブルの影響も大きかったと告白。「結局何の喧嘩してても、どこまでどんないろんな喧嘩に派生しても、原点そっちに戻っちゃうんですよ」といい、堂々めぐりの口論が続いていたとした。

一方で、「すれ違いとか事件とか確かにいっぱいあったけど、何よりそれ以上に俺たち2人はすげえ愛し合っていたっていうのは事実」「俺、今でもやっぱゆりのこと好きやし」ともした。

「『清水』っていう強いキャラクターがいてくれたおかげで、ブレイキングダウンの他の選手よりも俺は一個頭抜けられたんかな、という感覚も正直持ってる」としたジョリーさん。

「そんなゆりが急にいなくなって寂しい気持ちと、一緒にずっとついてきてくれて感謝、っていう思いが一番でかいですね」と感謝を語った。