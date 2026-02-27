『プリンセッション・オーケストラ』第44話「⽩く返り咲く」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第44話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第44話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第44話「⽩く返り咲く」＞
⾚と⽩の⼥王のミューチカラを取り込んだナビーユは王を名乗り、宣戦布告します。その⽬的は単純な欲望、アリスピアの⽀配。プリンセスの⼒を奪われたみなもたちは、為す術もなく数⽇を過ごします。そうするうちに、アリスピアでは謎の塔が突然出現していました。
＞＞＞第44話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
＜第44話「⽩く返り咲く」＞
⾚と⽩の⼥王のミューチカラを取り込んだナビーユは王を名乗り、宣戦布告します。その⽬的は単純な欲望、アリスピアの⽀配。プリンセスの⼒を奪われたみなもたちは、為す術もなく数⽇を過ごします。そうするうちに、アリスピアでは謎の塔が突然出現していました。
＞＞＞第44話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優