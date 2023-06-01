レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督による、2025年を代表する話題作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、2026年2月20日（金）よりIMAX®、Dolby Cinema®ほかにて日本凱旋上映となる。®で12部門13ノミネート、各前哨戦でも受賞ラッシュを記念した特別映像と特別ビジュアルが到着した。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

元革命家のボブ（ディカプリオ）は、最愛の娘と平凡だが冴えない日々を過ごしていた。ところがある日、娘が突然さらわれたことで生活が一変。異常な執着心でボブを追う変態軍人“ロックジョー”（ショーン・ペン）や刺客たちとの死闘の中、ボブはテンパりながらも以前の闘争心をよみがえらせていく。空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の手を借り、戦いに身を投じるボブと娘を待ち受けるのは、絶望か希望か、それとも──。

公開された映像は、主人公ボブと娘の関係においてキーアイテムとなる「トラスト・デバイス」が象徴的に使われている。流れるメロディに呼応するかのように緊迫感あふれる本編映像にあわせ、「狂乱と興奮に満ちた、時代を超える傑作」「映画が今なおどれほど重要であるかを思い出させてくれる作品」などの絶賛レビューや受賞結果が次々に映し出される。

前哨戦となるゴールデン・グローブ賞では、作品賞（ミュージカル・コメディ部門）や監督賞など最多4部門受賞を果たすなど快進撃を続けている本作。あわせて公開された特別ビジュアルは、それぞれアカデミー賞®13ノミネート、英国アカデミー賞（BAFTA）最多14部門ノミネート、アクター賞（旧SAG賞／全米映画俳優組合賞）史上最多7部門ノミネート、DGA（監督組合賞）の受賞を記念したものだ。

(C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema(R) is a registered trademark of Dolby Laboratories (C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema(R) is a registered trademark of Dolby Laboratories (C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema(R) is a registered trademark of Dolby Laboratories (C) 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema(R) is a registered trademark of Dolby Laboratories

日本時間2月8日（土）に発表されたDGA（監督組合賞）の授賞式では、主演のレオナルド・ディカプリオがポール・トーマス・アンダーソン監督のプレゼンターを務めた。

「彼の映画は私たちを楽しませるだけでなく、心に残り、熟成し、そして観るたびに新たな発見を与えてくれる、稀有なアーティストの一人です」と称賛したディカプリオ。アンダーソンの手がける映画について、「観客を信頼し、自ら説明することを拒む、妥協のない作品です。合意を求めるのではなく、観るものの解釈を誘うような映画なのです」と魅力を語った。

またディカプリオはジョークを交えつつ、アンダーソンと初めて出会った日を回想を回顧した。

「ポールと初めて会ったのは90年代後半、私がまだラスベガスの実家に住んでいた頃でした。ある午後、彼は片手に『レイジング・ブル』のレーザーディスク、もう片手にポルノ映画のVHSテープを持って訪ねてきたんです。彼は言いました。“ポルノ業界を舞台にした『レイジング・ブル』のような作品を作りたいんだ”と。私は思いました。今目撃しているのは天才か、それとも若き監督が自滅する瞬間のどちらかだろうと」。

特別映像は「もしまだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』を観ていないなら、今すぐ映画館に駆け付けろ！」という言葉で締めくくられた。英国アカデミー賞とアクター賞、そして本命のアカデミー賞を控え、ますます本作の注目度は高まっている。

映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の日本凱旋上映は、2026年2月20日（金）よりIMAX®、Dolby Cinema®ほかにて。

上映劇場一覧

IMAX®上映劇場

北海道地区：

ローソン・ユナイテッドシネマ札幌

東北地区：

TOHOシネマズ仙台

関東地区：

TOHOシネマズ新宿、グランドシネマサンシャイン 池袋、109シネマズ二子玉川、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ木場、T・ジョイPRINCE品川、イオンシネマ シアタス調布、109シネマズグランベリーパーク、TOHOシネマズ立川立飛、TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、109シネマズゆめが丘、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南、ユナイテッド・シネマ浦和、109シネマズ菖蒲、イオンシネマ越谷レイクタウン、Ｔ・ジョイ エミテラス所沢、イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマ市川妙典、TOHOシネマズ流山おおたかの森、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、USシネマちはら台、成田HUMAXシネマズ、シネマサンシャイン土浦、TOHOシネマズ宇都宮、ローソン・ユナイテッドシネマ 前橋

中部地区：

イオンシネマ新潟亀田インター、イオンシネマ須坂、TOHOシネマズ ファボーレ富山、ユナイテッド・シネマ金沢、109シネマズ名古屋、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎、シネマワールド ららぽーと安城、TOHOシネマズ赤池、イオンシネマ各務原、シネマサンシャインららぽーと沼津

近畿地区：

TOHOシネマズなんば、109シネマズ大阪エキスポシティ、イオンシネマ四條畷、アースシネマズ姫路、TOHOシネマズ西宮OS、TOHOシネマズ二条、シネマサンシャイン大和郡山

中国・四国地区：

イオンシネマ岡山、福山エーガル8シネマズ、広島バルト11、シネマサンシャイン衣山

九州・沖縄地区：

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉、イオンシネマ福岡、シネマサンシャイン飯塚、ローソン・ユナイテッドシネマ 長崎、鹿児島ミッテ10、ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添

Dolby Cinema®上映劇場

北海道地区：

TOHOシネマズ すすきの

関東地区：

丸の内ピカデリー、新宿バルト9、Ｔ・ジョイ横浜、MOVIXさいたま

中部地区：

ミッドランドスクエア シネマ

近畿地区：

T・ジョイ梅田、TOHOシネマズ ららぽーと門真、MOVIX京都

九州・沖縄地区：

Ｔ・ジョイ博多