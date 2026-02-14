恐竜に関心のあったエプスタイン氏は、寄付等を通じて古生物学界にも人脈を築いていた/US Justice Department/Reuters via CNN Newsource

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に絡み、関連する文書に名前の挙がった一部の古生物学者が、英国で開催される恐竜イベントへの参加を禁じられた。当該の文書を巡っては財界、政界、学界の有力人物らとエプスタイン氏との関係が相次いで暴露される事態となっている。

毎年開催されるこの恐竜イベント「ダイノコン」の運営は、X（旧ツイッター）に投稿した声明で「エプスタイン関連文書の半数が公開された結果、古生物学分野に関わる一部の科学者、著者、研究者がジェフリー・エプスタイン氏の有罪確定後に同氏の組織のメンバーと連絡を取っていたと報じられている」と説明。「該当する全ての個人に対し、当団体の全イベントへの参加を禁止することを表明する」と述べた。

7月下旬にバーミンガムで開催予定のダイノコンは、他の古生物学団体に対しても会員に対する「断固たる措置」を取るよう呼びかけ、「我々のコミュニティー内でこうした行為を放置する者を容認しない」と断言した。

今回の声明に先駆け、古脊椎（せきつい）動物学会は今月、フェイスブックへの投稿で会員数人の名前がエプスタイン文書に記載されていたことを認め、「広範なコミュニティー内で疑問と懸念が生じている」と表明していた。ただし同学会執行委員会は「公開文書に名前やメールアドレスが記載されていること自体が、不正行為を立証するものではない」と強調している。

ダイノコンの共同責任者、ネイサン・バーリング氏はCNNへの声明で、「米司法省が公表したエプスタイン氏に関連する何百万もの文書に、たまたま名前が記載された科学者は何百人もいる」と述べ、有罪確定後にエプスタイン氏と直接接触した人物だけがイベントへの参加を禁止されていると説明した。

2019年に死亡したエプスタイン氏は、かねて科学と進化論に関心を持っていた。同氏は著名な科学者や知識人を招いた夕食会や会合を頻繁に主催。その何人かは同氏に対し、自分たちの研究に資金を提供する案を提示していた。

エプスタイン氏の寄付事例としては、03年にハーバード大学に650万ドル（現在のレートで約10億円）を寄付し、数学を用いて進化論を理解する目的で設立されたプロジェクト「進化ダイナミクスプログラム」を支援したことが挙げられる。現在同プロジェクトは廃止されている。

エプスタイン氏の化石探し

一部の科学者はエプスタイン氏との過去の関係を否定しようとしていた。マサチューセッツ工科大学（MIT）のセス・ロイド教授もその一人だったが、20年にエプスタイン氏の被害者に謝罪し、停職処分を受けた。研究への寄付と個人的な金銭的贈与を受け取ってから数年後のことだった。

映画「ジュラシック・パーク」シリーズのテクニカルアドバイザーを務め、エプスタイン氏と共に化石探しにも出かけたジャック・ホーナー氏は先週、自身とエプスタイン氏との関わりに言及した。

メディア各社が引用して報じた声明の中でホーナー氏は、「（エプスタイン氏が）過去に売春斡旋（あっせん）で起訴され、刑に服したことは認識していたが、それ以外の告発や不正行為については知らなかった」「それ以上のことは一切知らなかったことを明確にしておきたい！ どれほど大金を積まれても、性犯罪者と知りながら会ってしまうようなことは絶対にない！」と強調した。

「とはいえ、彼に寄付を求めた私の判断は、極めて愚かなものだった！」（ホーナー氏）

CNNはホーナー氏にコメントを求めた。

司法省が公開した文書によると、ホーナー氏は12年、ニューメキシコ州にあるエプスタイン氏の牧場を訪れ、研究サミットの資金提供を要請していた。これはエプスタイン氏がフロリダ州で未成年者買春斡旋及び売春勧誘の州法違反で有罪を認め、性犯罪者として登録されてから数年後のことだ。

エプスタイン氏の長年のアシスタント、レスリー・グロフ氏宛てに送った12年8月7日付のメールで、ホーナー氏は次のように述べている。「ジェフリーの牧場へ行く手配をしてくれたこと、本当に感謝している。とても楽しかった。恐竜の化石は見つからなかったけれど、海に面した土地や貝類が豊富な素敵なビーチ、海洋爬虫（はちゅう）類がいるかもしれない場所を発見した。実に格好いい、古い鉄道も」

ホーナー氏はさらに、エプスタイン氏と若い女性たちに温かい歓迎を受けたと示唆。メールの後半では「ジェフリーと女の子たちによろしく」とも記している。

先週の声明でホーナー氏は、言及した「女の子たち」について「大学生として紹介され、うち2人は遺伝学に精通しているという話だった」と説明。さらに「奇妙な点や不適切なこと、常軌を逸したようなことは何もなかった」と付け加えた。

「牧場での短い滞在中に私が目にしたり経験したりしたことは、後に明るみに出た行為を示唆するものではなかった」とホーナー氏。「とはいえ、学生たちを指すメールで『女の子たち』という表現を使い、より適切な言葉を選ばなかったことを後悔している。学生たちがエプスタインの被害者だった可能性を（今になって）理解し、当時それに気づかなかったことを深く後悔している」と語った。

12年8月のメールによれば、訪問中には現代の鳥類から恐竜の特性を逆設計する取り組みに焦点を当てたサミットについて、エプスタイン氏が資金面で支援できるかどうかが話し合われたようだ。

サミットが予定されていた同年10月下旬、ホーナー氏は開催の実現に尽力したグロフ氏とエプスタイン氏に感謝のメールを送っている。

ホーナー氏は声明の中で、16年に大学院生1人を連れてエプスタイン氏の牧場を再び訪れ、脊椎動物の化石を探したと付け加えている。当時エプスタイン氏は牧場にいなかったという。

エプスタイン文書の中の記述には、現在保健福祉省長官を務めるロバート・ケネディ ・ジュニア氏との化石探しについての言及もある。現在エプスタイン氏の共謀者として禁錮20年の刑に服しているギレーヌ・マクスウェル受刑者は12年、エプスタイン氏とのやり取りで、同氏とホーナー氏、ケネディ・ジュニア氏が一緒にノースダコタ州へ化石探しに行ったと発言。これに対しエプスタイン氏が「そうだ」と応じている。

司法省が公開した記録によると、マクスウェル受刑者は昨年、ブランチ司法副長官との面談でもこの化石探しの旅行について語っていた。

記録によれば、マクスウェル受刑者は「ボビー（ケネディ・ジュニア氏）はエプスタインを知っていた」と述べ、これに対しブランチ氏は「なぜそれが分かるのか？」と質問。マクスウェル受刑者は「一緒に旅行に行ったから。私たちはダコタへ恐竜の骨を探しに行った」と答えている。

CNNは保健福祉省にコメントを求めた。