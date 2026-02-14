JR九州全線もしくは九州新幹線が乗り降り自由に

JR九州は2026年2月6日、九州新幹線15周年を記念した特別なきっぷを2種類発売すると発表しました。

【くじ引きで旅行？】これがJR九州のおトクなきっぷ概要です（画像）

「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」は、JR九州アプリ内のくじ引き券を購入することで、「JR九州全線1日乗り放題（100本限定）」もしくは「九州新幹線全線1日乗り放題」のいずれかが当たります。

両きっぷとも、九州新幹線の普通車自由席が利用できます。加えて「JR九州1日乗り放題」では、九州新幹線・西九州新幹線を含むJR九州全線の特急列車、普通・快速列車の普通車自由席、日田彦山線BRTが乗り降り自由となります。

くじの購入期間は2月14日〜3月12日20時まで、くじ引きは12日23時まで、当選したきっぷの購入は13日23時までです。購入したきっぷの利用は、3月14日（土）・15日（日）のいずれか1日となっています。

くじ引き券には枚数によって種類があり、大人1人の場合は1万5000円（くじ引き・きっぷ購入額）で、最大では大人2人・子ども2人のセットで合計4万円となります。ただし、子どものみの販売はありません。なお、くじ券購入ときっぷ購入時は分けて決済となります。

また、くじを引いた購入者からさらに抽選で「JRキューポ1万5000ポイント（15組）」「アミュプラザ全館で使える1500円分のクーポン（250組）」が当たるダブルチャンスも用意するとしています。

さらに、博多駅への九州新幹線「つばめ」の車両展示に合わせ、「九州大冒険きっぷ」も発売予定。このきっぷは連続した2日間において、九州新幹線・西九州新幹線を含むJR九州全線の特急列車、普通・快速列車の普通車自由席、日田彦山線BRTが乗り降り自由となります。

ただし、「北部九州版」では、豊肥本線以北の九州新幹線（博多〜熊本間）、西九州新幹線全線、山陽本線（下関〜門司間）を含む豊肥本線以北のJR九州全線（日田彦山線BRT含む）、および鹿児島本線（熊本〜宇土間）・三角線全線（宇土〜三角間）に限定されます。

価格は、全九州版が大人2万円、子ども3000円。北部九州版は大人2万円、子ども2000円です。3月10日〜4月17日（乗車日の前日まで）に販売し、4月10日（金）〜4月19日（日）まで利用できます。