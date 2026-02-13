この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

介護系YouTuberのはたつんが、自身のチャンネルで「『介護士』はおかしい？現場で真剣に話した結果・・・」と題した動画を公開。ゲストに日本介護福祉士会の前会長である石本淳也氏を迎え、「介護士」という呼称をめぐる議論から、介護職の専門性の本質に迫った。



動画は、はたつん氏が「介護職、介護士、介護福祉士、どれが正解なんですか？」と素朴な疑問を石本氏に投げかけるところから始まる。これに対し、石本氏は資格としての正式名称は「介護福祉士」であると断言。「社会福祉士を“社会士”とは言わないですよね？」と例を挙げ、資格の名称を正しく呼ぶことの重要性を説いた。



石本氏は、「介護士」という呼称が一般的に使われる背景について、介護の仕事は国家資格である介護福祉士を持つ人だけでなく、無資格の人も従事している現状を指摘。資格の有無に関わらず介護業務を行う人々を総称して「介護士」という言葉が使われるようになったのではないかと分析した。



さらに議論は、介護福祉士の仕事の本質へと深掘りされていく。石本氏は、排泄介助や食事介助といった行為そのものが仕事の目的ではないと語る。「『福祉』という言葉は“幸福の追求”や“幸せの追求”という意味」だと述べ、介護はあくまで利用者の幸せを実現するための「手段」に過ぎないという自身の哲学を明かした。



この考えに基づけば、介護の専門性とは、単に身体的な介助を行うことではなく、利用者の生活背景や価値観、心身の状態といったあらゆる情報を基に、その人らしい幸せな生活を支えることにある。動画の最後で石本氏は「一番知っている専門職でなくてはならない」と語り、介護福祉士が担うべき役割の重要性を強調した。



「介護士」という一つの言葉から始まった対談は、介護という仕事の奥深さと、その専門性を社会にどう伝えていくべきかという大きなテーマを視聴者に投げかける内容となっている。