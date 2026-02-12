スターバックスのSAKURA新作♡白桃＆桜の春ドリンク3選

スターバックスから、春の訪れを感じる新作ドリンクが2026年2月18日（水）より登場♡ 桜シーズンにぴったりの『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®』『桜 咲くよ ラテ』『桜 咲くよ 白桃 ソーダ』の3種類が発売されます。白桃の甘みや桜の香りを存分に楽しめるビバレッジは、ひと口ごとに春を感じられる華やかさ。頑張る毎日を応援する気持ちを込めた一杯で、新しい季節のカフェタイムを優雅に彩ってみませんか♡

3つの春ドリンクで桜気分を満喫

今年のSAKURAシーズンは、桜と白桃の組み合わせを楽しめる3種類の新作ビバレッジが登場♡

桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ®（Tallのみ）

お持ち帰り：687円(税込)／店内：700円(税込)

白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃ベースのフラペチーノ®に桜ソースを沿わせた甘く華やかな一杯。桜ソースの追加や抜きも可能で、好みにカスタマイズできます。

桜 咲くよ ラテ（Hot/Iced）

お持ち帰り：618円(税込)／店内：630円(税込)

桜とミルクのやさしい味わいに、2色のフレーバーシェイブやチョコレートソースで描いたさくらアートがトッピングされた一杯です。

桜 咲くよ 白桃 ソーダ（Tallのみ）

お持ち帰り：579円(税込)／店内：590円(税込)

白桃ジュレの食感と、桜や白桃、ラベンダー、カシス、バニラの香りを合わせたピーチフレーバーシロップが爽やかに香るソーダドリンク。

どれも桜と白桃の香りや味わいを引き立てる春の期間限定ドリンクです。

桜ドリンクで頑張るあなたを応援♡

スターバックスでは、対象の桜プロモーション商品をご購入いただいた方に、オリジナルのスマートフォン用壁紙をプレゼントするキャンペーンを実施します♪

スターバックス® リワード会員の方が対象商品を購入すると、公式アプリのInboxまたはメールにダウンロードリンクが届き、壁紙をゲットできます。

壁紙はグッズのアートワークを使用したデザインで、待受画面に設定して春気分をさらに盛り上げてくれるはずです。対象期間は2026年2月16日（月）～3月8日（日）で、一人様1回のプレゼントとなっています。

この春だけのビバレッジと連動した限定キャンペーンで、ドリンクも気分もUP！

SAKURAの季節はスターバックスで♡

スターバックスのSAKURA新作は、白桃の甘みや桜の華やかな香りを楽しめる3種の限定ドリンクが勢ぞろい♡フラペチーノ®でとろっとした食感を味わったり、ラテのやさしい香りに癒されたり、ソーダで気分リフレッシュしたり、季節に合わせたカスタムも楽しめます。また、対象商品購入で壁紙プレゼントなど嬉しいキャンペーンも開催。春の訪れを感じながら、特別なティータイムを満喫してみて♪