犬に与えてもいい「魚介類」4選

1.白身魚（タイ・タラなど）

白身魚は、脂肪分が少なくて消化にとても良いため、初めて魚を食べる犬や、お腹が弱い愛犬にも安心して与えられる食材です。

代表的なものには、タイ、タラ、カレイなどがあります。これらは高タンパクでありながら低カロリーなので、ダイエット中の犬や、運動量が減ってきたシニア犬の体づくりにも最適です。

味にクセがないので、いつものドッグフードにトッピングするだけで喜んで食べてくれることが多いでしょう。ただし、タラなどは身の中に小さな骨が隠れていることがあるため、調理の際は指先でしっかり確認することが大切です。

2.赤身魚（マグロ・カツオなど）

マグロやカツオといった赤身魚には、鉄分やタンパク質が豊富に含まれています。これらは元気な体を作るために欠かせない栄養素で、成長期の犬や活発に動く犬にとって非常に心強い味方となります。

また、赤身魚には特有の旨味成分が含まれているため、食欲が落ちている時に少し混ぜてあげると、香りに誘われて食が進むきっかけにもなります。

注意点として、赤身魚は鮮度が落ちるのが早いため、必ず新鮮なものを選び、中までしっかり火を通してから与えるようにしてください。

3.青魚（サバ・イワシなど）

サバやイワシなどの青魚には、DHAやEPAといったサラサラ成分の脂肪酸がたっぷりと含まれています。これらは皮膚や毛並みのツヤを健康に保つサポートをしてくれるほか、脳の健康維持にも役立つといわれています。

非常に栄養価が高い一方で、青魚は脂質も多めなので、与えすぎるとお腹がゆるくなってしまうことがあります。まずはスプーン1杯程度の少量から始め、愛犬の様子を見ながら量を調節しましょう。

独特の強い香りがあるため、魚が大好きな犬にはたまらないご馳走になります。

4.その他（サケ・エビなど）

サケは、身の色は赤いですが実は白身魚の仲間で、抗酸化作用のあるアスタキサンチンが含まれており、健康維持に役立ちます。また、エビやカニなどの甲殻類も、しっかり加熱して殻を取り除けば、少量であれば与えられる場合があります。

これらは見た目も華やかなので、愛犬の誕生日など、特別な日の手作りケーキやごはんのデコレーションとしても人気があります。ただし、甲殻類は消化に時間がかかるため、細かく刻んでほんの少しだけ与えるのが、お腹に負担をかけないためのコツです。

与える前に必ず知っておくべき「3つの注意点」

犬に魚を与える際に最も重要なのは、まず「しっかり加熱する」ことです。生の魚には寄生虫や細菌が潜んでいるリスクがあり、犬が食中毒を起こしてしまう可能性があります。

お刺身用の新鮮なものであっても、念のため茹でたり蒸したりして火を通すのが一番安全です。

次に「骨を絶対に残さない」ことです。魚の骨は細くて硬いため、喉や胃腸を傷つけてしまう危険があります。

最後に「味付け・加工品は与えない」ことです。人間用のちくわ、カマボコ、煮干しなどは塩分が非常に高く、犬の心臓や腎臓に負担をかけてしまいます。必ず味付けをしていない素材そのものを調理してあげましょう。

上手な食べさせ方とチェックポイント

魚を初めて与えるときは、喉に詰まらせないように身を細かくほぐしてから、いつものドッグフードに混ぜてあげましょう。

最初は「ほんのひと口」からスタートし、食べた後に体をかゆがっていないか、下痢や嘔吐をしていないかなど、アレルギー反応がないかをよく観察してください。

魚は栄養満点ですが、あくまで主食はドッグフードですので、おやつやトッピングとして全体の食事量の10%程度に抑えるのが健康を保つ秘訣です。愛犬の好みの魚を見つけて、毎日の食事に上手に取り入れてみてください。

まとめ

魚介類は、正しく選んで調理すれば、愛犬の健康を力強く支えてくれる素晴らしい食材になります。白身魚や赤身魚など、それぞれの特徴を知り、愛犬の年齢や体調に合わせて選んであげましょう。

「火を通す」「骨を取る」「味付けしない」という3つの約束を守ることで、食事の楽しさはぐっと広がります。大切な愛犬と一緒に、安全で美味しいごはんの時間を楽しんでくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)