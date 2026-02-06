『ワンピース』新作アニメ7月放送開始 女性キャラ主人公の『ONE PIECE HEROINES』
アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）のヒロインたちの魅力を描いた新作アニメ『ONE PIECE HEROINES』が、2026年7月5日午後11時15分よりフジテレビ系にて放送されることが決定した。
【画像】ショーパン＆ツインテール姿のナミ！『ONE PIECE HEROINES』の設定画
同作の原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』で、その中の1編「episode : NAMI」をアニメ化。『ONE PIECE』に登場する女性キャラクターを主人公に、彼女たちの“自分らしさ”を描くアニメで、ロビンも登場するなど、アニメオリジナル要素も加えたストーリーが展開される。
監督は鎌谷悠（「魔女見習いをさがして」監督、「恋するワンピース」シリーズディレクター）、キャラクターデザインは小島崇史（「きみの色」キャラクターデザイン・作画監督、「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」キャラクターデザイン）、脚本は豊田百香（「ONE PIECE FAN LETTER」脚本、「ONE PIECE SPECIAL EDITED VERSION〜魚人島編〜」シリーズ構成）が担当する。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
■『ONE PIECE HEROINES』あらすじ
購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。
