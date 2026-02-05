「シングルマザーに金銭支援をする」というSNSの投稿を受け連絡をしてきた母親に娘の裸の映像を送らせたとして、33歳の男が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】「シングルマザー支援」持ちかけ中学生娘の裸映像送らせたか 男（33）逮捕 小学生の娘も撮影 「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円」金銭は支払わず 警視庁

福岡市南区の無職・赤崎修一容疑者（33）は去年5月から6月にかけて、都内のシングルマザーの母親とビデオ通話をしながら母親に中学生の長女（当時14）の裸を撮影させ送らせるなどした疑いがもたれています。赤崎容疑者は小学生の次女（当時11）についても映像を撮影させたということです。

赤崎容疑者はSNSに「シングルマザーの方、金銭支援します」と投稿し、連絡をしてきた母親に「娘をビデオ通話に出すなら30分70万円を支援する」などと持ちかけていたということですが、実際には金銭を支払っていませんでした。

赤崎容疑者は容疑を一部否認しています。

母親もきょう書類送検されていて、任意の調べに対し「娘の気持ちを尊重せず、無理やり従わせてしまった」と話しているということです。