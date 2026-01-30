「週末の寝だめ」が疲れの原因「あえてアクティブに過ごす」ほうが疲れが取れやすい《科学的な理由》

「横になっているだけでは活力は高まりきらないですし、加齢とともに、活力は高まりにくくなってくる。そこで、受動的に身体を休めるだけでなく、能動的に活力を増進しなくてはなりません。そんな休養を積極的に取りに行くという姿勢を、私たちは“攻めの休養”と呼んでいます」

そう話すのは、シリーズ累計20万部を突破した『休養学』の著者で、日本リカバリー協会代表理事も務める医学博士・片野秀樹氏。

攻める休養――これを実践するためには、休養にも種類があることを知り、自らに適した休養をそこから選び取ることが極意だというのだ。

【前編記事】『睡眠時間も有休取得率も低い日本人は知らない「疲労の新常識」…ただ寝るだけ、ダラダラしても無意味だった』よりつづく。

攻める休養「7つの技法」と実践術

下図に示したのが休養の7タイプである。一般的に「休む」というとき、活動を停止して睡眠をとること（休息型）だけをイメージしがちだろう。

だが、実はウォーキングのような軽い運動もまた、身体の活力を生理的に高める休養のひとつである。自分が心地よいと感じる強さで運動を続けると、酸素と栄養が行き渡り、細胞の機能が回復するのみならず、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが分泌され気分も落ち着く。

そんな運動型の休養は、糖分を控えるなど、消化器官を休めて老廃物を排出する栄養型と合わせて、身体の内側からアプローチする「生理的休養」と呼ばれる。

他方、心理的休養や外部環境からアプローチする社会的休養を見よう。

「何らかのストレスを抱えて、なかなか休めなかったという経験を持つ人は多いでしょう。活力を高めるためにはサイコロジカルデタッチメント（心理的分離）、つまりストレスを忘れて何かに没入する休み方も大切なんです。動物や自然と触れ合う親交型、スポーツ観戦やゲームなど趣味に打ち込む娯楽型の休養がそれに当たります」（片野氏）

日曜大工や絵画制作などの造形・想像型の休養は、達成感や自己肯定感が生まれ、心身を健康にする。さらに、旅行や掃除といった転換型の休養も、環境を変えて気持ちをリセットするには効果的だ。

疲労にも当てはまる「超回復理論」

これらの休養を見て、こう思う人もいるかもしれない。せっかくの休みをこんなにアクティブに過ごすと、かえって心身に負荷＝ストレスがかかるのではないか？

片野氏が答える。

「意外に思われるかもしれませんが、あえて軽い負荷を自分に与えると、活力は高まることがわかっているんです。

トレーニングをしている人にはおなじみの、『超回復理論』をご存じでしょうか。筋肉に負荷をかけてトレーニングすると、直後は体力が低下するものの、十分に休むことで筋肥大が起き、トレーニング前よりも筋肉が増える現象を説明した理論です。

疲労にも同じことが言えます。攻めの休養によってストレスを乗り越えると、同じようなストレスにさらされても、以前よりラクに乗り越えられるようになります」

休養時の負荷のかけ方にはこんなポイントがある。

・自分で決めたもの

・仕事とは関係ないもの

・自分が成長できるもの

・楽しむ余裕があること

あくまでも、ポジティブでストレスになりにくい負荷＝楽しみが活力を高めるのだ。

では、なるべく疲れを早く取るコツはあるのだろうか。菅原脳神経外科クリニック院長で、『休息する技術』の著書がある菅原道仁氏が語る。

「睡眠で回復の土台を整えつつ、日中に疲れを溜めないよう過ごすことです。たとえば、自然を散策するだけでストレス反応が減り、脈拍や血圧が下がったという研究があります。また、運動を回復のスイッチとして使うこと。

ジムやゴルフなど中強度の運動習慣は、脳を強化する可能性が示されています。さらに食べ方も休養の一部にする。料理に集中して味わうことが脳の活性化を促します」

7つの休養タイプを複数組み合わせていくことが、よい休日のキモとなるのだ。

「週刊現代」2026年2月2日号より

