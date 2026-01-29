北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘、ジュエ氏の背中に軍の首脳部が触れる場面が北朝鮮の国営放送に公開され、この行動によって当該首脳部が窮地に立たされる可能性があるとの見方が出ている。

北朝鮮専門メディア「デイリーNKジャパン」は25日、「金正恩の娘を『触ってしまった』軍幹部の問題行動…”不敬な態度”で処刑の例も」と題する記事で、この場面を改めて取り上げた。

デイリーNKジャパンの高英起（コ・ヨンギ）編集長は「北朝鮮では、最高指導者一族である『白頭血統』の身体に、血縁関係のない人物が触れること自体が極めて異例だ」とし、「『不敬』と受け取られる可能性が高い」と分析した。

問題となった場面は、今月5日、金正恩氏がロシア派兵軍の追悼記念施設である『海外軍事作戦戦闘偉勲記念館』の建設現場を視察する過程で捉えられた。

この日、ジュエ氏はシャベルを自ら手に取り、父・金正恩氏とともに植樹に参加した。金正恩氏の妻・李雪主（イ・ソルジュ）氏と、妹の金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長、崔善姫（チェ・ソンヒ）外相も植樹作業に同行した。

映像を見ると、金正恩氏がシャベルを持って作業する間、ジュエ氏は後方に立っている。この時、努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相が近づき、ジュエ氏の背中を2度軽くたたき、前に出るよう促す仕草をした。

後方からこの様子を見ていた李雪主氏は、ジュエ氏の方へ近づく。その後に切り替わった画面では、ジュエ氏は努光鉄氏の向かい側にいる金正恩氏の近くへ移動し、植樹作業に加わった。

高編集長は「金正恩氏は公式行事後に映像を繰り返し確認し、幹部たちの態度や振る舞いを厳格に点検するとされている」とし、「過去にも、会議中に居眠りをしたり、不適切な態度を見せたという理由で処刑されたと伝えられる幹部が少なくない」と述べた。

さらに「高位脱北者や情報当局関係者の間では、今回の映像が検閲過程で問題視された場合、党大会を前に進められている人事刷新や粛清の流れの中で、努光鉄氏の立場に影響を及ぼす可能性があるとの観測が出ている」とした。

ジュエ氏は、今月1日に開かれた北朝鮮の新年行事で、金委員長および母である李雪主夫人とともに会場に姿を見せ、存在感を示した。行事の途中、席を立って金委員長の頬にキスをする大胆な姿を見せ、次期後継者として有力視する分析も出ている。