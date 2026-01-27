『古事記』にも登場する古代豪族の子孫が住む邸宅の歴史的価値 日本史の教科書級の遺産の数々に「今までで一番すごい」
テレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見 2時間SP』（後7：00）が、きょう27日に放送される。
【写真】まるでお城…日本最古の都・奈良にある邸宅の外観
日本最古の都・奈良。橿原市今井町の中でひと際目を引くのが、白く長い塀に囲まれた、まるでお城のような大豪邸。築約450年、総敷地面積約880坪の邸宅に住んでいるのは、日本最古の歴史書といわれる『古事記』にもその名が登場する古代豪族・今西家の子孫で、18代目当主の今西啓仁さん。
かつては大君（天皇）と共に政治を支え、江戸時代には幕府から地域の裁判権を任されていたという超名門一族だ。宮大工の技術を結集して建てられたこの邸宅は、専門家が「民家として初の国宝になる可能性がある」と評するほど。敷地内には、罪人を裁く「お白州」や、自白を迫る拷問部屋「いぶし牢」が当時のまま残され、ちさ子も「映画が撮れそう」と仰天する。
その歴史的価値は、皇室や海外の王室も認めるところ。上皇后美智子さまが『古事記』の研究中に今西家の記述を見つけられたことをきっかけに、３人のお子様（天皇陛下、秋篠宮さま、黒田清子さん）が訪問。さらに先代は、イギリスのチャールズ国王と親交があり、洋風の応接間には英国王室ゆかりの高級家具や調度品が並ぶ。
一方、和の応接間には、春日大社や東大寺の修復を手掛けた宮大工による「折上格天井」が採用されるなど、和洋の美が共存している。そして、貴重なのは建物だけではない。邸宅の奥には、とんでもないお宝の数々が眠っていた。徳川家康から拝領したという「薙刀」に加え、今回は織田信長から拝領したという「刀」を特別公開します！ 信長軍との戦いの末、和睦の証として贈られたというこの刀は、今西家のまさに「伝家の宝刀」として厳重に保管されてきたもの。
その他にも、勝海舟から贈られたという「掛け軸」や、松尾芭蕉との親交の深さを示す品など、日本史の教科書級の遺産が続々と登場し、藤森は思わず「今までで一番すごい」と圧倒される。戦国時代に「今井町の西側を守った」ことから、徳川家康の孫にその名を勧められたという今西家。孝太郎やちさ子が驚嘆の連続となる名門一族の暮らしぶりと、450年の時を超える歴史に迫る。
