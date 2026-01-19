楽天モバイルと楽天銀行は、「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」を提供すると発表した。楽天モバイル契約者は、楽天銀行の円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後 年0.509％）となる。開始は2月を予定している。

このサービスは、楽天銀行の円普通預金の金利優遇プログラム「ボーナス金利」を拡充するもの。楽天銀行の口座がある楽天モバイル契約者は、条件を満たすとボーナス金利が上乗せされる。

具体的には、「Rakuten最強U-NEXT」契約者は年0.10％（税引後 年0.079％）、「Rakuten最強プラン」契約者は年0.02％（税引後 年0.015％）の上乗せとなる。

これにより、「Rakuten最強U-NEXT」契約者は、楽天証券の口座連携サービス「マネーブリッジ」の利用で適用される優遇金利とボーナス金利をあわせて、円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後 年0.509％）となる。

実施中のキャンペーン

なお、楽天銀行の口座があるユーザーを対象に、楽天モバイルへ初めての申し込みかつ他社から乗り換え（MNP）で「楽天ポイント」が最大1万3000ポイント還元されるキャンペーンを実施している。

また、楽天銀行では、口座開設やサービスの利用に対して2万5000円相当の特典を進呈する「過去最強の特典祭」を開催中。楽天銀行として過去最大の特典進呈額となる。期間は2月28日まで。

楽天モバイルが楽天銀行の銀行代理業者に

楽天モバイルと楽天銀行は、銀行代理業務に関する委託契約を締結。本日19日、楽天モバイルは楽天銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、楽天銀行の口座開設の媒介業務を開始した。

楽天モバイルは、個人ユーザーへ楽天銀行口座に関するサービスの案内、口座の開設勧誘などを行う。