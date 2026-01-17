ライブKVの3D衣装も！3期生ライブ「#きゅるるん大作戦」DAY1速報フォトレポート
カバーは、リアルライブ「hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～最強アイドル、推すしかないでしょ～」をKアリーナ横浜にて、1月17日と18日の2日間にわたり開催する。配信チケットはABEMA、SPWN、ZAIKOの各プラットフォームにて販売され、価格は各単日6,500円、2公演通し券が12,000円。
本ライブは同社のVtuberグループ・ホロライブプロダクションの3期生、兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんが出演するもの。”ホロライブファンタジー”として異世界出身という共通のバックストーリーを持ち、特にグループとしての人気が高い4名がステージに登る。
本日1月17日にはDAY1公演が行なわれ、ユニット曲となる「あいあいあいあい♡あいらぶゆー」、「きゅる☆ちあ」そして「REALITY FANTASY」を皮切りに、各タレントの直近でリリースされたオリジナル楽曲や”フレアさんによる「ぺこらんだむぶれいん！」”など過去に行なわれた「シャッフルメドレー」さながらのカバーが演出されたほか、ぺこらさんとマリンさんはオリ曲メドレーを披露。特にマリンさんのメドレーは「I’m Your Treasure Box ＊あなたは マリンせんちょうを たからばこからみつけた。」→「幽霊船戦」→「スキスキDieスキ超Ayeシテル」→「マリン出航！！」という”マリ箱”シリーズのオンパレードとなっており、ファンにはたまらない構成となっていた。
衣装についても3期生はキービジュアルのメイド風3D衣装を纏って登場。基本的なデザインは共通ながら、ヘッドドレスなどに差分がある大変可愛らしい衣装となっている。
本稿では配信のスクリーンショットとともにDAY1のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは2月18日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は2月18日23時59分までとなっている。
□ABEMA
□SPWN
□ZAIKO
「あいあいあいあい♡あいらぶゆー（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
「きゅる☆ちあ（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
「REALITY FANTASY（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
「ぺこらメドレー（全人類兎化計画！→昇天直前Love it LIVE→ララララビット！！→兎座ストーリー）（兎田ぺこら）」
「トレビアンナイト（白銀ノエル ）」
「Fantastic future（兎田ぺこら、白銀ノエル）」
「許婚っきゅん（不知火フレア、宝鐘マリン）」
「ぺこらんだむぶれいん！（不知火フレア）」
「ラフミーテンダー（宝鐘マリン） 」
「ブライダルドリーム（兎田ぺこら、宝鐘マリン）」
「美少女無罪♡パイレーツ（兎田ぺこら）」
「マーブル冴える（白銀ノエル）」
「マリンメドレー（I'm Your Treasure Box *あなたはマリンせんちょうをたからばこからみつけた。→幽霊船戦→スキスキDieスキ超Ayeシテル→マリン出航！！）（宝鐘マリン）」
「薄明光線（不知火フレア）」
「よくばり電脳ガール（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
「Daydream café（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
「3tay on, 3tay together（兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリン）」
