TGC¡ßTBS¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ·èÄê ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÏ¤±¤ë¡ÚTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛTBS¤¬2·î11Æü¡¢¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â⾏°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡§TGC¡Ë¤ÈTBS¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
Á°²ó¤Î¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¤Ï¡¢TGC20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯3·î¤Ë¡ÖMANKAI AKASAKA¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£TBS¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈTGC¤¬Í»¹ç¤·¤¿½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖºä¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¡¢ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó30Ëü1200¿Í¤òµÏ¿¡ÊÍè¾ì¼Ô¿ô¡§¤Î¤ÙÌó1200¿Í¡¿»ëÄ°¼Ô¿ô¡§¤Î¤ÙÌó30Ëü¿Í¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÀÖºä¤Ë½¸·ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖSWEET AKASAKA ¡¼´Å¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀÖºä¤Ø¡£¡¼¡×¡£º£²ó¤â¡¢TBS¤ÎÈÖÁÈ¤¬TGC¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡ß¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤Ë¤Ï¡È´Å¤µ¡É¤È¡È¤È¤¤á¤¡É¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡È¹¥¤¡É¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤ÎÀÖºä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê1Æü¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§TBS ÀÖºä BLITZ ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì
¢¨³ÆÉô¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸´ÑÍ÷Êç½¸Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½
