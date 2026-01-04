[1.4 プレミアリーグ第20節](Elland Road)

※21:30開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 18 アントン・シュタハ

MF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

MF 42 S. Chambers

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 20 ジャック・ハリソン

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 18 カゼミーロ

MF 23 ルーク・ショー

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

DF 33 タイラー・フレデリクソン

DF 72 グッドウィル・クコンキ

MF 38 ジャック・フレッチャー

MF 39 T. Fletcher

MF 70 B. Mantato

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 61 シェイ・レイシー

監督

ルベン・アモリム

