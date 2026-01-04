リーズvsマンチェスター・U スタメン発表
[1.4 プレミアリーグ第20節](Elland Road)
※21:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
MF 42 S. Chambers
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 23 ルーク・ショー
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 33 タイラー・フレデリクソン
DF 72 グッドウィル・クコンキ
MF 38 ジャック・フレッチャー
MF 39 T. Fletcher
MF 70 B. Mantato
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 61 シェイ・レイシー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります