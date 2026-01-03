「注目すべき選手」ベルギーで６G２Aの日本人MF、スペイン１部クラブの“補強候補”として地元紙が報道！「興味深い選択肢だ」
シント・トロイデンのMF伊藤涼太郎は、ここまでリーグ戦17試合に出場して、６ゴールをマーク。ベルギーリーグで３位と好調のチームで躍動している。
その27歳のトップ下が、浅野拓磨の所属するスペイン１部マジョルカの補強候補として紹介された。
マジョルカの地元紙『ディアリオ・デ・マジョルカ』は１月１日、「どのチームとも自由に交渉できるようになり、マジョルカが注目すべき10人の選手」と題した記事を掲載。冬の移籍市場がオープンしたなか、今年６月に契約満了となるため、自由に交渉できる選手の中から、マジョルカの懐事情に適合する10人を選出した。
同紙は、「浅野拓磨はレアル・マジョルカとの契約が今年６月に満了となる。同クラブが日本のタイカ社とスポンサー契約を結んで以来、マジョルカにはほぼ常に日本人選手が含まれている」とし、伊藤について「日本育ちの才能溢れる選手の一人だ」と紹介している。
「俊敏なボールタッチと知的なプレーメイクで、ベルギーリーグの優勝を争うシント＝トロイデンのキープレーヤーとして活躍している。国内リーグ17試合に出場し、６ゴール・２アシストを記録している」
また、この報道を受けて、ベルギーメディア『VOETBALKRANT』は「シント＝トロイデンの主力選手がラ・リーガのクラブに移籍か」と報じている。
「伊藤は、今シーズン、STVVの好調を牽引する選手の一人だ。27歳の日本人MFは、すでに全公式戦で６ゴール・３アシストを記録している。伊藤の契約は今シーズン末で満了するため、来夏にはフリーエージェントとなる。これが噂の火種となっている。スペイン紙ディアリオ・デ・マジョルカは、伊藤をスペイン１部リーグのマジョルカにとって興味深い選択肢と見ている」
記事は「前述の情報筋は、伊藤を優れた足技とゲームインテリジェンスを備えた選手と評している。このMFは、ラ・リーガで13位に沈むマジョルカのチーム強化にとって、素晴らしい選択肢となる可能性がある」と続けている。
現時点で具体的な話があるわけではないだろう。ただ、記事の通り、日本企業のスポンサーを抱えている点を考慮すれば、実現してもおかしくはない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
