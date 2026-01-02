13年ぶりに復活したフジテレビ系「バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日放送された。

番組冒頭に復刻放送で、占術家の細木数子さん、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（当時ライブドア社長）、俳優小泉孝太郎が登場。そして、2代目MCの二宮和也が初代MCのみのもんたさんと対峙（たいじ）。AIでよみがえった「AIみの」さんから出された4択に挑戦した。

「AIみの」さんが「二宮和也がクイズ＄ミリオネアの司会者を受けた理由は？」と投げかけ4つの選択肢を提示。二宮は「自分への挑戦」を選び「子供の頃に見ていた番組が復活して。それだけでうれしいんですが、やはりその番組に携われるきっかけだったのが名前だったのかもしれないですけど、恐らく“上で”見ているみのさんに届くぐらいに面白い番組にしたいなと」と意気込んだ。

「AIみの」さんは定番「ファイナルアンサー？」と投げかけ、微妙な間を空ける。そして「せいかーい！」と絶叫。番組テロップで「“みの”から“にの”へ」と掲出され、その後タキシード姿の二宮が登場し、本編がスタートした。

X（旧ツイッター）では「AIみの」さんの登場に対し「AIみのもんたさんから二宮和也さんへという事で警戒してましたが…これはさすがだなと」「初夢はAIみのもんたが出てきました、最高の1年になりそう！」「過去の人気番組しかも名物司会者の後継を受けた種明かしを懸念だったAIみのさんからの問題出させたの見事だった」「AIみのの『正〜解〜』完璧すぎて鳥肌立ちました…！ あの間とテンションまで完全に再現されてて、みのさん本当に帰ってきたみたいで感動 ニノへのバトンタッチ最高の幕開け、新年早々ありがとうございます！」などと書き込まれていた。

「クイズ＄ミリオネア」は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。