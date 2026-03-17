最盛期の年収は5億円以上ギネスブックにも認定された、日本を代表する司会者、みのもんたさん（本名・御法川法男、享年80）が死去したのは2025年3月1日。それから1年が経過した今もなお遺族間で遺産をめぐる揉めごとがあると『女性セブン』が報じた。【実際の写真】3000坪の敷地に立つ“みの御殿”！みのもんたさんの「17億円大豪邸」を見る2020年にパーキンソン病を患ったみのさんは2025年1月、東京・港区にある行きつけの