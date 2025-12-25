キンプリ高橋海人、プライベートでは“1人の時間”を大切に「何かを作るっていうのが大好き」

12月25日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、King ＆ PrinceがVTR出演。高橋海人が、自身のプライベートについて語った。

【関連】キンプリ高橋海人、“ケンカするほど仲が良い”家族の海外旅行を回想「1日目で…」

自らのプライベートを自己分析するという企画の中で、高橋は“1人の時間を大切にするインドア派”だといい、「人と会うのも大好きなんですけど、どっちかっていうと作業したりとか、何かを作るっていうのが大好きだから、1人でいる時間も大好きになってきていて」と切り出した。

続けて、「予定決めて、誰かと約束して外に出る」「でもその当日なんか“ちょっとなんか1人であれやりたいな”とか思ったりもするから。意外と1人好きなのかも」とコメント。

さらに、「というのも自分、趣味がすごいいっぱいあって。料理作ってみたりとか」「最近の1番の自分の中の流行はピアノですね」「（始めて）3ヶ月ぐらいかな、多分。弾いて、コード覚えてみたいな」「それで歌ってみたいなとか思って。気になったらすぐやっちゃうんですよ」と明かしていた。

※高橋海人の「高」ははしごだか