©ABCテレビ

これまでに捕まえた万引き犯は3000人以上。この道21年のスゴ腕Gメンと、スーパーに甚大な被害を与える悪質な万引き犯との戦いを取材しました。

日本警備通信の石原知典さんは、キャリア21年のベテラン万引きGメン。この日、大阪府内のとあるスーパーマーケットで見回りをしていた石原さんは、商品を物色しながら売り場をうろつく半ズボン姿の男に目をつけました。

©ABCテレビ

まずはパンを、続いて袋麺をポケットに滑り込ませ、金を払わずに店を出たところで石原さんが声をかけた万引き犯は、店の近所に住んでいるという76歳の男。金を家に忘れ、「取りに帰るのが面倒くさかった」という言い訳にはあきれるばかりです。

実はこの男、過去にもこの店で万引きをして出入り禁止になっている常習犯。結局、スーパーの店員が男の自宅まで同行し、支払いを済ませることになりました。

©ABCテレビ©ABCテレビ

続いて石原さんが見つけた万引き犯は、夕方の買い物どきに店に現れた白髪の女。真っ直ぐに飲料コーナーに進むと、商品を次々とカバンの中へ。さらにはスナック菓子までカバンに忍ばせ、レジを通らずそのまま店外に向かいます。その間、わずか3分。まるで万引きをするためだけに来店したかのような迷いのない動きです。

1リットル飲料を3本も万引きしていた理由を「喉乾いちゃって」、スナック菓子については「口が寂しい」と話して石原さんをあ然とさせた女は57歳。生活保護を受給していますが、ほとんどがタバコ代に消え、月末にはほとんど残らないそう。結局、店は被害届を提出し、女は警察署でくわしく話を聞かれることになりました。

©ABCテレビ©ABCテレビ

【動画】「お金がないから」ではなく、持っているお金を「減らしたくない」と万引きをするケースが「最近目立ってきているかなと思います」と石原さん。

別の日、スーパーの人がいない通路に入っていく女にただならぬ空気を感じ、こっそりと後を追う石原さん。棚の商品には目もくれず通路をウロウロしていた女は、買い物カゴから何かを取り出し、なんとそのままカバンに隠します。

©ABCテレビ

そのまま出入り口付近のパンコーナーに移動。菓子パンをカバンにねじ込む瞬間を、取材班のカメラが捉えていました。まもなくレジに向かい、精算を済ませようとする女。しかし、カバンに忍ばせた商品を出すそぶりはありません。

そこで石原さんが声をかけ、店の事務所で話を聞くことに。女は近くに住む78歳。カバンに入れた商品を「間違えて入れた」と主張。しかも、カバンから出すよう促されると、「これだけ」と菓子パンしか出さず、もう1つの商品を隠そうとします。

「後から出てきても知らんで。大きい話になっちゃうよ？」と石原さんに諭され、ようやく「ほなこれ1つ」と笑いながら取り出したのはパック詰めの“鯛のアラ”。「ほな、お金払ったらええかな」「ちょっと急いでるから」と帰ろうとするなど悪びれる様子もありません。

©ABCテレビ

業を煮やした店のスタッフは「（罪を）認めてない」と警察を呼ぶことに。それでも女は反省しているようには思えない発言を繰り返します。店への「出入り禁止」を言い渡すと、「困ったなぁ」「○○（←スーパーの名前）好きなのに困った」とのんきに話す女。この期に及んで、自分がしたことの重大さに気づいていないよう。

©ABCテレビ

そこで、石原さんが女の話の矛盾点を丁寧に説明し、「お母さんの言い訳はもう全部嘘なんよ。わかるやろ？」と反省を促します。それでも聞く耳を持たない女は「はよ帰りたいんです」と言い出す始末。店への真摯な謝罪もないまま、事情を聞かれるために警察署へ連行されていきました。

©ABCテレビ

ベテランGメンと懲りない万引き犯たちの対決は、12月10日（水）放送の『newsおかえり』（ABCテレビ 毎週月曜～金曜午後3:40～）で紹介しました。

