¡Ú½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ª¡Û¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ç¥Ó¥åー¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¹µ½ü³Û¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û¤Ë¤Ï¡Ö¾å¸Â¡×¤¬¤¢¤ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ³Û¤Î¤¦¤Á2,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Ë¤Ï¾å¸Â³Û¤¬¤¢¤ê¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸Ç¯¼ý¤Ç¤âÆÈ¿È¤«ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤«¤Ç¹µ½ü¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ´óÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤ËÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»Ï¤á¤ëÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÌÜ°Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¹µ½ü³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÊÃ±¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ¡¢²ÈÂ²¹½À®¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ÎÌÜ°Â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿½êÆÀ°Ê³°¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ëÊý¤ä¡¢½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¡¦°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¹µ½üÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤·×»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ°Â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥¿ー¥È
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ÎÌÜ°Â¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï¡¢¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´óÉÕ¶â³Û¤¬1Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤ªÎéÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÆÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤äÀ¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ©ÅÙ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ä¾ðÊó¤Î¸«¤ä¤¹¤µ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÎéÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÇÛÁ÷¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¡¦¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¿½ÀÁ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë
¡¦Áª¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÆÃ½¸
°Ê²¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÎéÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë
¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ1,500°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆù¤äµû²ð¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹©·ÝÉÊ¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔ·ô¡¦½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÁ÷¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ¤·¤¿¤ªÎéÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼õÉÕºÑ¤ß¡×¡ÖÇÛÁ÷½àÈ÷Ãæ¡×¡ÖÇÛÁ÷Ãæ¡×¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÎéÉÊ¤¬º£¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Á÷Í½ÄêÆü¤ÎÌÜ°Â¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¤ËÅþÃå¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¿½ÀÁ¤¬¥¢¥×¥ê¤Ç´°·ë
¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¿½ÀÁ¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤µ¤È¤Õ¤ë¥¢¥×¥êde¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿½ÀÁ¡Ë¡£¿½ÀÁ½ñ¤ÎµÆþ¤äÍ¹Á÷¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢¹µ½ü¼êÂ³¤¤¬¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊºÇÃ»3Ê¬¤Ç´°Î»¡Ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Î¿½ÀÁ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áª¤Ö¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÆÃ½¸´ë²è
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢µû²ðÆÃ½¸¤ä¤ªÊÆÆÃ½¸¡¢ÆüÍÑÉÊÆÃ½¸¡¢¥Õ¥ëー¥ÄÆÃ½¸¡¢²ÈÅÅÆÃ½¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¿¥í¥°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¶Ú¥È¥ìÈÓÆÃ½¸¤ä¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤ÐÆÃ½¸¡¢ÌÃ¼òÆÃ½¸¤Ê¤É¡¢ÌÌÇò¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÆÃ½¸¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¤µ¤È¤Õ¤ë¤Î¸ø¼°£È£Ð¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤è¤¦
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤ÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÂ÷¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤ªÎéÉÊ¤Ï¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ¤ÎËÜ¼Á¤ÏÃÏ°è¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªÎéÉÊÁª¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÌ¾»º¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³Ú¤·¤µ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¹µ½ü¾å¸Â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç·×²èÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹µ½ü¤Ã¤ÆÆñ¤·¤½¤¦¡Ä¡×¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç´óÉÕ¤ÎÌÜ°Â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È ¤µ¤È¤Õ¤ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー