銀だこ福袋2026が登場！元旦から買えるぜったいお得な新年セット

新年の始まりに楽しみたい恒例イベントといえば、築地銀だこの福袋。2026年も「ぜったいお得な!!福袋」が数量限定で登場します。たこ焼引換券やクーポン、福袋限定アイテムまで詰め込まれた内容は、家族や友人との時間をより楽しくしてくれるもの。お正月のワクワク感と一緒に、銀だこならではの美味しさを迎えてみませんか♪

選べる3種類の福袋ラインナップ

2026年の銀だこ福袋は、税込1,200円・3,600円・6,000円の3種類を展開。

「ぜったいお得な!!福袋」1,200円（税込）は、たこ焼1舟引換券（8個入り）2枚※2に、たこめしの素、毎月使える100円引き（税込価格より）クーポン券※3、福袋限定銀だこスタンプカード（スタンプ1個捺印※4）がセット。

「とにかくお得な!!福袋」3,600円（税込）は引換券7枚、スタンプ3個捺印。

「いちばんお得な!!福袋」6,000円（税込）は引換券12枚、スタンプ5個捺印と、たっぷり楽しめる内容です。

たこ焼引換券と特典の魅力

福袋に入っている「たこ焼1舟引換券」は、定番人気のぜったいうまい!!たこ焼をはじめ、チーズ明太子やねぎだこ、てりたまなど※2、好みの味と交換可能。

さらに毎月使える100円引きクーポン※3は、日常使いにうれしいポイントです。福袋限定の銀だこスタンプカード※4も付いており、新年からお得を積み重ねられるのが魅力。

販売概要と注意事項

発売は2026年1月1日元旦より※1、全国の築地銀だこ店舗および近隣特設会場（一部店舗を除く）で開始。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※1：施設・店舗により、発売開始日・商品（種類）・販売方法等が異なります

※2・3：期間限定商品を含むお好きなたこ焼8個入り対象（店舗限定商品・コラボ商品など、通常商品以外は対象外）

※4：福袋限定銀だこスタンプカードはカードのランクアップ不可。有効期限は2026年11月30日（月）まで

新年は銀だこ福袋でご多幸祈願

家族で囲む食卓や友人との集まり、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりな銀だこ福袋2026。選べる3種類だから、ライフスタイルに合わせて楽しめるのも魅力です。

毎年売り切れ必至の人気アイテムなので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。新年のスタートを、ぜったいお得な福袋と一緒に迎えてみてください♡