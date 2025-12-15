自宅で身内が殺害されてしまった-----。警察による初動捜査が行われ、遺体が搬送された後、血痕の拭き取りなどの後始末は誰が行うかご存知だろうか。実は、被害者の遺族が掃除せざるを得ない場合が多いのだ。

1999年11月、名古屋市西区に住む主婦の高羽奈美子さん（当時32）が自宅で殺害された事件では、夫の悟さんが1人、現場となったアパートで妻の血痕を拭き取っていた。ただ、玄関のたたきに付着した血痕だけはそのまま残した。その判断が結果的に、事件を広く世に伝えるきっかけになり、発生から約26年で今回の犯人逮捕にもつながった。事件を長年取材してきたノンフィクションライターの水谷竹秀氏が、その背景をレポートする。【前後編の前編】

白い壁に血飛沫が付着

ドアの前には白い百合や黄色い菊の花が3束、さりげなく置かれていた。

「これが奈美子のキーホルダーです」

鍵を手にした悟さんがドアを開け、中へ入っていく。

奈美子さんを殺害したとして、悟さんの高校時代の同級生である安福久美子容疑者（69）が逮捕されたのは10月31日のこと。それから約1か月後の12月上旬、愛知県警から鍵を返却してもらった悟さんが、現場アパートの部屋を案内してくれた。

奈美子さんの赤い防寒着、かつて一家3人が囲んだ食卓、化粧台、子供用滑り台、おもちゃ、壁掛けカレンダー……。静まり返った部屋の中は、あの日からまるで時間が止まっているかのようだった。

壁掛けカレンダーは事件が発生した1999年11月のままで、日付欄には奈美子さんのボールペン字で「むしバ 1:15」、「母子手帳 タオル ハブラシ 720円」と予定が書き込まれている。台所の食卓に並ぶ椅子のひとつは、奈美子さんが安福容疑者に刃物で襲われた時に、当時2歳だった長男、航平くんが座っていたものだ。その距離、約2.5メートルだった。

「奈美子はここでうつ伏せになって、膝から下が廊下に出るような感じで倒れていました」

廊下とリビングの間に立つ悟さんが、当時の様子を身振り手振りで再現する。事件発生直後、悟さんは仕事場から駆けつけ、救急隊員や鑑識官が現場にいる最中に到着した。血溜まりの上に倒れている奈美子さんの遺体を現場で確認していたため、今でもあの凄惨な光景を覚えているのだ。

「廊下の白い壁には血飛沫が飛んでいました。刃物で首の動脈か静脈を切られたらしく、そうすると0コンマ何秒で血圧が下がり、意識がなくなって倒れると後に専門家から聞きました。奈美子は普段、コンタクトだったんですが、その日はたまたまメガネ。そのメガネも外れてぐしゃっとなっていました」

奈美子さんの遺体はその日の夜に搬送された。強盗ではなかったため、現場は特に荒らされた形跡はなかったが、血痕はフローリングや廊下の壁、玄関のたたきなどに付着したままだった。

事件発生からしばらく経ち、悟さんは部屋を片付けようとした。すると、奈美子さんが自分で買った和ダンス、洋ダンスなどの嫁入り道具は「捨てないでね」と奈美子さんの母親から伝えられた。「処分しなくていいんだ」と安堵した悟さんは、しばらく家賃を払うことにした。

半べそをかきながら…

問題は、フローリングなどに付着した血痕だ。その清掃について悟さんが警察に問い合わせたところ、警察は対応せず、「業者も紹介できない」とも告げられた。

「だから自分でやるしかないかなと思いました。業者を一から探すのも面倒だし、残っているものが残っているものなので、業者にも家族にも気軽に頼めない。決死の覚悟で腹を括りました」

事件後、悟さんは名古屋市内の実家に居を移し、両親や航平くんとともに暮らしていた。そんな環境でいざ現場の清掃に取り掛かるとなると、航平くんを両親に面倒みてもらうためのまとまった時間が必要だった。このため、その年の年末年始の休みを利用した。悟さんが苦渋の表情で振り返る。

「バケツにお湯を入れ、雑巾で血痕のついた床を1人で拭きました。寒いからお湯がすぐに冷たくなって手がかじかむ。その度にお湯を入れて作業を続けました。血痕は炭化して粉状になってるんですよ。フローリングの目地にも血痕が入り込んでいたので、爪を立てて取り除きました」

作業を始めると1日2時間が限界だった。それを年末に2日、年始に2日の4日間、計8時間続けてようやく綺麗になった。

「情けなくなってきて、半べそをかきながらやりました。なんでこんなことを自分がやんなきゃいけないのかと」

妻を殺されたばかりで心が折れている最中に、その妻の血痕を遺族が拭き取らなければならない現実----。悟さんが代表幹事を務める殺人事件被害者遺族の会「宙の会」の特別参与で、警視庁成城署元署長の土田猛さんはこう説明する。

「一般的には遺族が現場の掃除をやることが多い。証拠保全の関係から、ごくまれに警察がやる場合もあるのでケースバイケースだが、通常は遺族です。

どうしても自分でできなければ、親族の誰かに頼むとか。現場が現場なので、専門業者には頼みづらいのではないか。相場もわからないので」

犯罪被害者の支援や権利保護などについて定めた犯罪被害者等基本法が2005年に施行され、今年で20年が経つ。被害者や遺族への支援状況は徐々に改善されてきてはいるが、事件現場の清掃に関しては、いまも遺族が対応せざるを得ないのが実情のようだ。

水谷竹秀（みずたに・たけひで）ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。