¡ã»×½Õ´ü¡¢¿·È¯¸«¡©¡ä¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤´ÈÓ¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤·¤¿¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¼Â¤Ï¡Ä¡©
µÙÆü¤ÎÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥Þ¥Þ¤ÈÌ¼¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ë»þ´Ö¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡×¡£»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¿©»ö¡Ä¡Ä¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤Éµ¤¤Þ¤º¤¯¡¢Çº¤Þ¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ÈÂç·ö²ÞÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇµÙÆü¤Ë·ö²Þ¤·¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤¹¤®¤Æ¡¢ºòÆü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¤ªÊÛÅö¤äÁíºÚ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Í¡×¤È¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£Ä«¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤·¤ÆÄ«¿©¤äÃë¿©¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿©´ï¤òÀö¤Ã¤Æ¸åÊÒÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤¹¡Ù
»Ò¤É¤â¤¬»×½Õ´ü¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤Ê¤éµÙÆü¤Ï¤´ÈÓ¤òºî¤é¤Ê¤¤
¡ØµÙÆü¤ÏÄ«¿©¤ÈÃë¿©¡¢»ä¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£Ãë²á¤®¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ä«¤«¤é½Ð³Ý¤±¤ë¤È¤«¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Í¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿æÈÓ´ï¤Î¤´ÈÓ¤ä´ÊÃ±¤Ê¿©ºà¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¡Ù
¡Ø¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ï¾®4¤¯¤é¤¤¤«¤éÆüÍË¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁ´Éô¿ÆÇ¤¤»¤Ï¡¢·ö²Þ¤ÎÍÌµ´Ø·¸¤Ê¤¯¾¯¤·²áÊÝ¸î¡£Ä«Í¼¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Ãë1²óÊÌ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÃæ3Â©»Ò¡£¤Þ¤µ¤ËºòÆü¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤´ÈÓ½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Î»Ä¤ê¤â¤Î¤Ç¾¡¼ê¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤â·ö²Þ¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¢¼«Î©¤ÎÎý½¬¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Æº¢¹ç¤¤¤ò¸«¤Æ¥Þ¥Þ¤«¤éÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤Í¡×¤ÈÍÀ¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¶µ°éÊýË¡¤Ç¤¹¤Í¡£·ö²Þ¤Î¤È¤¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È¼«Î©ÎÏ¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö»ä¤â¾®4¤¯¤é¤¤¤«¤éÄ«¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ò²áÊÝ¸î¤Ë°é¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ö²Þ¤Î¤¢¤È¤Î¿©»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ä¥é¥¤¤ÈÃ²¤¤Þ¤¹¡£
»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È·ö²Þ¤·¤Æ¤â¤´ÈÓ¤Ï¤¤Á¤ó¤Èºî¤ëÇÉ
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ç¤â¤´ÈÓ¤Ïºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤â¡£
¡Ø»×½Õ´ü¤Îº¢¡¢¤è¤¯·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤´ÈÓ¤Ï¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÝ½ü¤âÀöÂõ¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¡£»Ò¤É¤â¤â¤½¤Î¤¦¤Á¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬º£¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¤½¤ì¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ò¤À¤«¤é¡×¤ÈÇº¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÍ¼¿©¤Ï¤¤Á¤ó¤Èºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤Î¤¬¥Ä¥é¥¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿©»ö¤À¤±¤ÏÆü¾ï¤òÊÝ¤Ä¡È¶¶ÅÏ¤·¡É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¤Ë°é¤Æ¤¿¾Úµò
·ö²Þ¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¿¾Úµò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤Ç¤â1¡Á2¿©¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼¡¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¤Î¼«¿æ¤Ë¶Ã¤¤¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÜ¤ê¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÃç¤Ê¤ª¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤ÈÎÁÍý¤âÊÒÉÕ¤±¤â¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë·ö²Þ¤·¤¿¤È¤¤Ï¤ªÊÛÅö¤òÇã¤ï¤º¡¢ÎÁÍý¤·¤ä¤¹¤¤ºàÎÁ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¡¢¡È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡É¤Ç¤â¡ÈÃÇÀä¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥¤òÃµ¤¹»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ¸³è½¬´·¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¤É¤¦ÊÝ¤Ä¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ï¤¬»Ò¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤È¤
·ö²Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Î©¤Î²ê¤¬°é¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼êºî¤ê¤Î¤´ÈÓ¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤Ï²ÈÄí¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤ÈÊì¤Î´Ö¤ËÉº¤¦ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¡Ä¡Ä¤½¤ÎÄÀÌÛ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢·ö²Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀ®¿Í¤ò¤·¤Æ¡¢ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«Á÷¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£