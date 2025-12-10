パンサー向井、大学名誉教授の父が顔出し ラジオ出演で「ポピュリズム」トークに反響「お父様！」「めちゃくちゃよかった」
お笑いトリオ・パンサーの向井慧の父で、名古屋市立大学・名誉教授の向井清史氏が、5日放送のTBSラジオ『荻上チキ・Session』（後5：00）にゲスト出演。同番組Xに写真がアップされ、反響を呼んでいる。
【写真】面影ある？パンサー向井の父で大学名誉教授の向井清史氏
清史氏が『「新しい市民協働」を拓く――ハーバーマス、ロールズ、センの思想から考える』を出版したことなども踏まえて、番組では『ポピュリズムに対抗しうる「新しい市民協働」とは何か』についてトークを展開していった。
SNS上では「パンサー向井のお父さん説明が丁寧」「お父様！」「お話めちゃくちゃよかった」などといった感想が相次いで寄せられている。
■向井清史（むかい・きよし）
名古屋市立大学名誉教授。名古屋大学大学院農学研究科修士課程農学専攻修了。名古屋大学農学部助手、同助教授、名古屋市立大学経済学部教授（大学院経済学研究科教授）を歴任。
著作に、『沖縄近代経済史――資本主義の発達と辺境地農業』（日本経済評論社、1988、日本農業経済学会賞受賞）、『ポスト福祉国家のサードセクター論』（ミネルヴァ書房、2015）、『地域資源の保全と創造』（共著、農山漁村文化協会、1995）、『環境問題への多元的アプローチ』（編著、KTC中央出版、2008）ほか。
【写真】面影ある？パンサー向井の父で大学名誉教授の向井清史氏
清史氏が『「新しい市民協働」を拓く――ハーバーマス、ロールズ、センの思想から考える』を出版したことなども踏まえて、番組では『ポピュリズムに対抗しうる「新しい市民協働」とは何か』についてトークを展開していった。
■向井清史（むかい・きよし）
名古屋市立大学名誉教授。名古屋大学大学院農学研究科修士課程農学専攻修了。名古屋大学農学部助手、同助教授、名古屋市立大学経済学部教授（大学院経済学研究科教授）を歴任。
著作に、『沖縄近代経済史――資本主義の発達と辺境地農業』（日本経済評論社、1988、日本農業経済学会賞受賞）、『ポスト福祉国家のサードセクター論』（ミネルヴァ書房、2015）、『地域資源の保全と創造』（共著、農山漁村文化協会、1995）、『環境問題への多元的アプローチ』（編著、KTC中央出版、2008）ほか。