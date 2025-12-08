¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ö´ë²è¤Ë»²²Ã¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤«¡¡¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û½¢¿¦¡×¤Ø¤ÎÆ»
Èþ½Ñ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¾®¼¼ÊÛ¸î»Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ10·î¤Ï¶¦¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼·î´Ö¤À¤Ã¤¿¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë23Æü¡¢°ì²È¤Ï¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¤Ç¥¢¡¼¥ÈºâÃÄ¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í½÷À¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÃËÀ¤È¥é¥ó¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼·î´Ö¡×¾®¼¼ÊÛ¸î»ÎÉ×ºÊ¤Î¥é¥ó¥ÁÁê¼ê¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡Ë¡£âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÈþ½Ñ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤É¤¦È¯Å¸¤·¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥«¥á¥éÌÜÀþ¡×¤Ç¡Ä¡¡¾®¼¼âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡È°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¡É
¡¡¾®¼¼¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬ÅÏÊÆ¤·¤¿¤Î¤Ï·ëº§Ä¾¸å¤Î2021Ç¯11·î¡£·½¤µ¤ó¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê2022Ç¯10·î¤Ë¹ç³Ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¡È´õË¾¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊMET¡Ë¤Ø¤Î½¢¿¦¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÆ¸å¤Ë¼ÂºÝ¡¢MET¤Î»Å»ö¤ò¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯½Õ¤Ë½Ð»º¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¥á¥É¤¬Î©¤Æ¤ÐËÜ³ÊÅª¤Ê½¢¿¦³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¸À¤¦¤«¡¢³èÆ°¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£
±þÊç²ÄÇ½¤Ê¿¦¼ï¤Ï
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëMET¤Ï1870Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¼Â¶È²È¤¬ºîÉÊ¤Î´óÂ£¤ä´óÉÕ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¬µ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¼ýÂ¢ÉÊ½¼¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬MET¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò´õË¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±þÊç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿¦¼ï¤ò¤¶¤Ã¤È¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥í¡¼¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÏÈþ½Ñ»Ë¤ÎÇî»Î¹æ¤«¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤Î¸¦µæ¼ÂÀÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÇî»Î¹æ»ý¤Á¤Î¿ÍÊª¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¯±Ñ¥ì¥¹¥¿¡¼ÂçÂç³Ø±¡ÇîÊª´Û³Ø½¤»Î¤È¤¤¤¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤À¤ÈÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼¡¤°¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¿¦¤Î¾ì¹ç¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥Å¬¤È¤µ¤ì¤ë¡£É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡Ö³Ø·Ý·Ð¸³¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â±þÊç¼«ÂÎ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¡¢¶¥ÁèÎ¨¤Ï¹â¤¤¤¬ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âMET¤ÏÏÈ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
Ã±½ã¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¿Íºà
¡ÖMET¤Ë¤È¤Ã¤ÆâÃ»Ò¤µ¤ó¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼´ØÏ¢¤ÎÊ¸²½ºâ¡¦Ä´ÅÙÉÊ¡¦ÇîÊª´Û»ñÎÁ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÈÆüËÜ¤ÎÇîÊª´ÛÀ©ÅÙ¡¦Ê¸²½ºâ¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î¹â¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂÐ³°Åª¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤é¤ò1¿Í¤Ç·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¿ÍÊª¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ð¤·¤Ð¹Ä¼¼¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Èþ½ÑÉÊ¤ò¼ýÂ¢¤¹¤ë¡Ø¹Äµï»°¤Î´Ý¾°Â¢´Û¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òMET¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢Ã±½ã¤ËÆüËÜÊ¸²½¡¦Èþ½Ñ¤Ø¤ÎÀµ³Î¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇâÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎºÎÍÑ¤òË¸¤²¤ëÍ×ÁÇ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¤Î¡Ö¹Ä¼¼ÆÃ¸¢¡¦Í¥¶øÈãÈ½¡×¡¢Èþ½Ñ»ËÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
¡ÖâÃ»Ò¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ°·¤¤¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î¿®ÍêÀ¤ä¸ø¶¦À¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
ºÎÍÑÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÎÍÑ¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜ´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨¤Ç´ë²è¥Á¡¼¥à¤Ë»²²è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇî»Î¹æ¤ÏÉÔÍ×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸½ºß¤Î·ÐÎò¤Ç±þÊç¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Èþ½Ñ´Û¤¬´ë²è¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥¹¥È¤äÇ¤´üÉÕ¤¤Î¸¦µæ°÷¤ÏâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯ºÎÍÑÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ââÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÉôÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿ÍÌ®¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤âÅöÁ³¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¡ÈÃÂÀ¸Æü¥é¥ó¥Á¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô