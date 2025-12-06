お笑いコンビ、サンドウィッチマン富澤たけし（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」（土曜午後1時）に出演。迫るガラケーのサービス終了に戸惑った。

ドコモは来年3月末に3Gサービスを終了予定で、それに伴いガラケーも使用不可能となる。ガラケーユーザーの富澤は「僕も困ってるのが、来年3月でガラケーが終了するんですよ」と切り出すと、「俺は最後まで見届けたいなと思ってたんですけど、そうなると全部が解約みたいになる。ってなったらまた再契約しなきゃいけなくなる。めんどくさいじゃないですか」。また「『今のうちに変えてください。変えてください』ってすごい連絡が来る。なんだったら、人に電話かけた時もまずそれが流れる。『終了しますんで』みたいな。そこすごい悩んでて」と機種変更を迫られている状況を語った。

これまでガラケーでネタを書くなど機器そのものに思い入れもあり、富澤は「見届けたいんだけど、そう（解約）なっちゃうとめんどくさいなと思って。ってなるとスマホに切り替えるなりしなきゃいけない。そしたら俺はガラケーの最後見られないんだ。ここまで見たくて使い続けてきたのに。ええどうしようと」と苦悩。相方の伊達みきおは「それはちゃんと見ておいた方がいいよ。契約もしっぱなしで」とガラケーは解約せず、新たな携帯電話を契約することを提案した。

周知を面倒くさがり、電話番号が変わることに抵抗感を示していた富澤だったが「知らせねえか、もう。もういっか、知らせなくて。別にかかってこねえし、教えてねえし」と吹っ切れた様子。「ガラホも使ってみたいし。次はガラホかな」と話していた。