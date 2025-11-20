スマホがナビに映る！USBで繋ぐだけの神アイテム！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
話題の動画『【もう戻れない】USB1本でナビがスマホ化！YouTubeやアマプラも映る“神アイテム”がヤバすぎた…！』で、ライフハッカーの雑学王子ミツルさんが登場。
彼が紹介したのは、日本メーカー・慶応エンジニアリングが開発した“ANS155”という最新カーナビ用ガジェットだ。
ミツルさんは「やっと日本企業でいいの出てきましたね」と冒頭から熱く語り、この製品がナビゲーションの常識を塗り替えると太鼓判を押す。
このANS155は、カーナビにUSB（またはType-C）で接続し、スマホを繋ぐだけでナビ画面にスマホ画面をそのまま映し出せるというもの。
しかも対応アプリが豊富で、「YouTubeもNetflixもAmazonも全部OK」という驚異のスペック。
従来のスマホ連携アダプターでは著作権制限によって見られなかったサービスも、ANS155なら「AmazonとかNetflixとかね、著作権の制限かかって見れないんですよね。こういうスマホを接続する系のやつって。」としつつ、「これらの動画サービスも全部そのまま再生できました」と、しっかりと使用レビューを披露している。
中でもミツルさんが強調したのが、“音声操作だけで目的地まで行ける”手軽さ。
「もうナビ入力から解放される」「Googleマップとかマップアプリの方がやっぱ僕も使い慣れてるんで、わざわざナビタッチしなくていいっていうのは、これめちゃめちゃいいですよね」と語り、SiriやGoogleアシスタントを使ったルート案内の利便性を熱弁。
「音声時短ナビって感じ。もう便利だなー、これ」とその革命的な使い勝手に驚きの声を上げた。
さらに「充電しながら使える」「しかもほぼ遅延ゼロ」という実用面にも及び、「日本老舗メーカーだし、社長さんが『真似するぐらいなら酒でも飲んだけ』っていうぐらい唯一無二性を誇る」と、その自負に触れる場面も。
一方で注意点も忘れない。「有線カープレイに対応した純正のナビ、もしくはディスプレイオーディオ機器である必要がある」「iPhoneは15以降、AndroidはDPモード対応機種のみ対応」と条件面もきっちり説明。初心者でも迷わず導入できるよう丁寧に解説している。
最後は「まあこういった感じで、今後も役に立つ雑学があれば、僕もガンガンシェアしていきたい」と締めくくり、動画視聴者へのメッセージも。
ナビ入力が圧倒的に簡単になる“神アイテム”の登場に、ミツルさんならではの視点から「最高だよ、これは」と満足気な様子が印象的だった。
彼が紹介したのは、日本メーカー・慶応エンジニアリングが開発した“ANS155”という最新カーナビ用ガジェットだ。
ミツルさんは「やっと日本企業でいいの出てきましたね」と冒頭から熱く語り、この製品がナビゲーションの常識を塗り替えると太鼓判を押す。
このANS155は、カーナビにUSB（またはType-C）で接続し、スマホを繋ぐだけでナビ画面にスマホ画面をそのまま映し出せるというもの。
しかも対応アプリが豊富で、「YouTubeもNetflixもAmazonも全部OK」という驚異のスペック。
従来のスマホ連携アダプターでは著作権制限によって見られなかったサービスも、ANS155なら「AmazonとかNetflixとかね、著作権の制限かかって見れないんですよね。こういうスマホを接続する系のやつって。」としつつ、「これらの動画サービスも全部そのまま再生できました」と、しっかりと使用レビューを披露している。
中でもミツルさんが強調したのが、“音声操作だけで目的地まで行ける”手軽さ。
「もうナビ入力から解放される」「Googleマップとかマップアプリの方がやっぱ僕も使い慣れてるんで、わざわざナビタッチしなくていいっていうのは、これめちゃめちゃいいですよね」と語り、SiriやGoogleアシスタントを使ったルート案内の利便性を熱弁。
「音声時短ナビって感じ。もう便利だなー、これ」とその革命的な使い勝手に驚きの声を上げた。
さらに「充電しながら使える」「しかもほぼ遅延ゼロ」という実用面にも及び、「日本老舗メーカーだし、社長さんが『真似するぐらいなら酒でも飲んだけ』っていうぐらい唯一無二性を誇る」と、その自負に触れる場面も。
一方で注意点も忘れない。「有線カープレイに対応した純正のナビ、もしくはディスプレイオーディオ機器である必要がある」「iPhoneは15以降、AndroidはDPモード対応機種のみ対応」と条件面もきっちり説明。初心者でも迷わず導入できるよう丁寧に解説している。
最後は「まあこういった感じで、今後も役に立つ雑学があれば、僕もガンガンシェアしていきたい」と締めくくり、動画視聴者へのメッセージも。
ナビ入力が圧倒的に簡単になる“神アイテム”の登場に、ミツルさんならではの視点から「最高だよ、これは」と満足気な様子が印象的だった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ライフハッカーが暴露！空港・タクシーの充電ケーブルは“情報搾取の仕掛け”―日本人クレカも標的に
スマホの“電池泥棒”を今すぐオフに！ バッテリーが2倍長持ちする必須設定
「無料サイトを見た代償はあなたの顔と人生」日経も報じたアダルトサイト閲覧者を狙うカメラ乗っ取りマルウェアの実態
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！