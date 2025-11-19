片山さつき財務相が離婚と再婚について語り、反響を呼んでいる。

元ＮＨＫ職員でジャーナリスト、社会起業家のたかまつななのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たかまつななのＳｏｃｉａｌ Ａｃｔｉｏｎ！」に登場。「片山さつきさんの壮絶離婚からの再婚」としたショート動画でたかまつと対談する様子が公開された。

その中で片山氏は「私は最初の結婚に大失敗をしちゃったので、お見合いだったんですけど。（留学先の）フランスから帰ってきたら２７歳になっちゃったんで」と話し、周囲から勧められて１度目の結婚をしたという。

「『どんなに遅く帰ってきてもいい』『どんなに働いてもいい』と言ったのが、あの例のおっちゃんで」と元夫の舛添要一氏に言及。「それが、まったく違ったんで。実際に結婚してみたらまったく違いましたね。もう露骨に機嫌が悪くなって、パワハラじゃないけど、暴力みたいなのが始まって」と結婚して何か月もかからないうちに態度が急変したと語り、「女性がキャリアで遅く帰ってくるなんて、理解できない人だったんだろうね。半年もたたないうちに家出しました。２年ちょっとでなんとか籍が抜けた」と振り返った。

「そのときに米国留学から帰ってきたのが、私が若い頃に付き合っていた、元カレでもないんですけど、友達だった今の夫」と現在の夫である片山龍太郎氏と再会。「それで救済されまして、救済結婚３５年目」と話した。

この動画は視聴６０万回を超え、「そうだったんですか」「救済結婚出来て良かったです」「救済してくださった元旦那様素敵」などの声が上がっている。