東急二子玉川駅すぐの場所にある大型複合用途施設・「二子玉川 ライズ」の、吹き抜け空間となっている「二子玉川ライズ ガレリア」では、2025年に80周年を迎えるムーミンとコラボレーション！

高さ約9mの「HEARTLIGHT TREE」や、全53匹のニョロニョロやLED約6.4万球、約90灯のボールライトが灯るイルミネーション、そしてスケートリンクまで！ ムーミンの仲間たちとの“とっておき”の体験が待っています。

クリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」

「二子玉川ライズ ガレリア」中央には、ムーミンのワンシーンから着想を得た、高さ約9m、1万球の光に包まれた巨大なクリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE（ハートライト ツリー）」が設置。

このツリーは、ムーミンの物語の中で“クリスマスを知らない”ムーミン一家が、仲間とともにそれぞれのお気に入りの小物を持ち寄り、きれいに飾りつけをしたシーンから。クリスマスを象徴する場所になっています。

ツリーには、物語に登場する帽子やケーキ、ムーミンパパがムーミンママへ贈った赤いシルクのバラなど、約30種類の“とっておき”のオーナメントが散りばめられ、訪れる人がひとつひとつ探しながら楽しめる仕掛けになっています。ムーミンたちが大切に思う小物を飾り合ったツリーを眺めながら、心温まる“とっておき”にも思いを馳せてみてくださいね。

■クリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」

場所：二子玉川ライズ ガレリア

日時：2025年11月8日（土）〜12月25日（木）

（音と光の特別演出： 16〜24時で、15分ごと）

毎年「二子玉川ライズ」の街並みを彩る冬のイルミネーション。2025年は、LED約6.4万球の光と約90灯のボールライト、そして柔らかな明かりの「ライトボール」が加わり、街全体をやさしい光に包み込みます。

また、「二子玉川ライズ」内各所の植栽には、全53匹のニョロニョロが登場。いつも集団でゆらゆらと揺れながら移動するニョロニョロですが、辺りを幻想的に照らしキラキラと輝くイルミネーションにつられて集まってきたかのようなスポットです。■ウィンターイルミネーションと「ニョロニョロ発生スポット」場所：二子玉川ライズ リボンストリート、オークモール、バーズモール、大階段日時：2025年11月8日（土）〜2026年3月1日（日）※大階段はイルミネーションのみ展開

スケートガーデン

「二子玉川ライズ」冬の風物詩、冬季限定で登場するスケートリンク「スケートガーデン」が2025年も中央広場にオープン。スケートリンクの周りには、ムーミンの仲間たちを描いた装飾も展開し、まるでムーミン谷の住人になった気分でスケートを楽しめます！

小さな子どもでも気兼ねなく遊べる「キッズタイム」や、未経験の子どもでも体験できる「スケート教室」なども開催予定。また夜にはイルミネーションが輝く幻想的なリンクになり、家族や友人同士でも楽しめます。

■二子玉川ライズ スケートガーデン

場所：二子玉川ライズ 中央広場

開催期間：2025年12月6日（土）〜2026年3月1日（日）

時間：平日13〜19時、土・日曜、祝日11〜19時（18時30受付終了）

※2025年12月22日（月）から2026年1月7日（金）までは11時〜19時（18時30分受付終了）

料金：大人2200円、学生（中・高・大） 2000円 、小学生1700円、未就学児1200円

※学生の人は学生証が必要

※混雑時には入場制限を行う場合あり

※貸靴代込

そのほかにもさまざまなイベントやコンテンツが盛りだくさんですので、ホームページでチェックを。ムーミンの仲間たちとの”とっておき体験”をぜひ「二子玉川ライズ」で過ごしてみては？

■二子玉川ライズ『HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN』

住所：東京都世田谷区玉川2-21-1

TEL：03-3709-9109

※開催期間と時間はそれぞれのイベントによって異なるため、記事内でご確認ください

Text：鳥羽美咲



