ÊÆ²¼±¡µÄ°÷¤¬¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¾×·âÈ¯¸À¡Ö±§Ãè¿Í¤ÏÂÄÅ·»È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ¶¦ÏÂÅÞ²¼±¡µÄ°÷¥Þ¡¼¥¸¥ç¥ê¡¼¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£Áª½Ð¡Ë¤¬ÀèÆü¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÇÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¤Î£È£Â£Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¡×¤Ç¡¢±§Ãè¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ·¤«¤éÂÄ¤Á¤¿°Ëâ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥¤¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤ÎÂ¾¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¡¦¥Õ¥¡¥é»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥é»á¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡Ø¤½¤ì¤Ï°Ëâ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¡¢¤¢¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡£°Ëâ¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥é»á¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¾åµé¿¦°÷¤Î°ì¿Í¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¹ñËÉ¾ðÊó¶É¡Ê£Ä£É£Á¡Ë¤Î¹Ò¶õ±§ÃèÀïÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Î£Õ£Á£Ð¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤Î¤Þ¤¸¤á¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÊó¹ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¾å»Ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï°Ëâ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¤¬¡Ö°Ëâ¤ä°ËâÅªÂ¸ºß¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀ»½ñ¤ò¿®¤¸¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ç¤¹¡£±§Ãè¿Í¤ÏÂÄÅ·»È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤¨¡¢ÂÄ¤Á¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó»á¤òÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ê´é¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£