ÆîÌîÂó¼Â¤Î¡È¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¡É¤ÏVAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤â¡Ä¥â¥Ê¥³¡¢º£µ¨ºÇÂ¿5¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÏ¢¾¡¡ª
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè10Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ê¥ó¥È¤È¥â¥Ê¥³¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç5¾¡2Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥â¥Ê¥³¡£º£·î10ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Á°Àá¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·ÂÎÀ©½éÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÀï¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î6Ê¬¤Ë¥â¥Ê¥³¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ê¥ó¥È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬·ã¤·¤¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡19Ê¬¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥È¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢27Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º£µ¨3ÅÀÌÜ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤êÆÀÅÀ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢Î¾¼Ô1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤ÆÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2¡Ý2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤â·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢55Ê¬¤È75Ê¬¤Ë¥â¥Ê¥³¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£°ìÊý¤Î¥Ê¥ó¥È¤â80Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¾¡Éé¤Ï½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¤¬·èÄêÅª¤Ê5ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÀï¤Ï5¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥â¥Ê¥³¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆîÌî¤Ï69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Ê¥ó¥È¤ÏÍè·î2Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥á¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥â¥Ê¥³¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥êFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ê¥ó¥È¡¡3¡Ý5¡¡¥â¥Ê¥³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡6Ê¬¡¡¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
1¡Ý1¡¡19Ê¬¡¡¥Ø¥ë¥Ð¡¦¥®¥é¥·¡¼¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
1¡Ý2¡¡41Ê¬¡¡¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü6Ê¬¡¡¥Ø¥ë¥Ð¡¦¥®¥é¥·¡¼¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
2¡Ý3¡¡55Ê¬¡¡¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
2¡Ý4¡¡75Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
3¡Ý4¡¡80Ê¬¡¡¥â¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
3¡Ý5¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç5¾¡2Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥â¥Ê¥³¡£º£·î10ÆüÉÕ¤±¤Ç¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Á°Àá¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ý¥³¥Ë¥ç¡¼¥ê´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·ÂÎÀ©½éÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÀï¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Ê¬¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥È¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢27Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£º£µ¨3ÅÀÌÜ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢VAR¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤êÆÀÅÀ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢Î¾¼Ô1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤ÆÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2¡Ý2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤â·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢55Ê¬¤È75Ê¬¤Ë¥â¥Ê¥³¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£°ìÊý¤Î¥Ê¥ó¥È¤â80Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¾¡Éé¤Ï½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥â¥Ê¥³¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¤¬·èÄêÅª¤Ê5ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÀï¤Ï5¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥â¥Ê¥³¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÆîÌî¤Ï69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¼¡Àá¡¢¥Ê¥ó¥È¤ÏÍè·î2Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥á¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥â¥Ê¥³¤Ï¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥êFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ê¥ó¥È¡¡3¡Ý5¡¡¥â¥Ê¥³
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡6Ê¬¡¡¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
1¡Ý1¡¡19Ê¬¡¡¥Ø¥ë¥Ð¡¦¥®¥é¥·¡¼¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
1¡Ý2¡¡41Ê¬¡¡¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
2¡Ý2¡¡45¡Ü6Ê¬¡¡¥Ø¥ë¥Ð¡¦¥®¥é¥·¡¼¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
2¡Ý3¡¡55Ê¬¡¡¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
2¡Ý4¡¡75Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
3¡Ý4¡¡80Ê¬¡¡¥â¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡Ê¥Ê¥ó¥È¡Ë
3¡Ý5¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥´¥í¥ô¥£¥ó¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÆîÌî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ÏVAR¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡Ä
[Â®Êó]ÆîÌîÂó¼Â ¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤Ï¸¸¤Ë¡Ä— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 29, 2025
🇫🇷¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó Âè10Àá
¥Ê¥ó¥È vs ¥â¥Ê¥³
¡¿
¤³¤Ü¤ìµå¤òÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß·è¤á¤ë¤â
¥ª¥Õ¥µ¥¤¥ÉÈ½Äê¤Ç¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë
¡À
ABEMAdeDAZN
ABEMA