お風呂に入っている飼い主さんを見て、溺れていると勘違いした猫さん...。その後、猫さんのとった行動が感動的だと注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で514.4万回再生を突破し、「なんだこの天使は...........」「おててちょいちょいはしぬ」「まま猫モードの声だ！かわいい」「大丈夫?!って聞こえる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『飼い主が溺れている』と勘違いした猫が、まさかの行動に…】

お風呂場にやってきて...

TikTokアカウント『ねこのかいぬし』に投稿されたのは、ミヌエット「らすく」ちゃんの姿。白いふわふわの長毛とポケモンのような鳴き声がチャームポイントの女の子です。

ある日、飼い主さんがお風呂に入っていたら、らすくちゃんがやってきたのだとか。「グルグルニャン」と鳴きながらバスタブに両手をついたというらすくちゃん。何やら、焦った様子だったといいます。

子猫を心配する母猫のよう

らすくちゃんが湯船に浸かる飼い主さんを見て、再び「グルニャン」と鳴いたのだとか。その鳴き声はまるで、母猫が子猫を呼ぶときのよう。どうやららすくちゃんは、入浴中の飼い主さんが溺れていると勘違いしたようです。

飼い主さんを助けようとしたのか、らすくちゃんが左手を伸ばしたといいます。無事を確認するかのように、飼い主さんのほうに伸ばした手をチョイチョイと動かしたのだとか。

飼い主さん想いのらすくちゃん

目をまんまるに見開いて、「グルニャウー」と鳴いたというらすくちゃん。「大丈夫？今、助けるからにゃ」と聞こえてきそうな心配そうな表情をしていたといいます。

らすくちゃんは、手を飼い主さんのほうにチョイチョイと伸ばして「グルグルウー」と何度も鳴いたのだそう。お湯に浸かっている飼い主さんは、らすくちゃんの目には「大切な人がピンチ」な状況に映ったのでしょう。飼い主さん想いの愛あふれるらすくちゃん。らすくちゃんと飼い主さんの深い絆を感じます。

入浴中の飼い主さんを助けようとしたらすくちゃんの姿は、多くの人を虜にしました。

投稿には、「可愛すぎて発作起きた」「声が子供呼ぶ時のやつだ……主様ほんとに心配されてるwww」「ポケモンの鳴き声」「こんなんされたらとろけてしまう」「死因が溺死からキュン死に変わった瞬間」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ねこのかいぬし』には、ミヌエットらすくちゃんの子猫時代から現在までの愛らしい姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ねこのかいぬし』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。