ワールドシリーズが24日開幕

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。大谷翔平投手は23日（同24日）、トロントでの前日会見でブルージェイズのジョン・シュナイダー監督のジョークに回答した。

大谷がエンゼルスからFAになった時、ブルージェイズは移籍先の最終候補となっていた。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xはシュナイダー監督の会見動画を公開。当時のことを「わからないさ。彼と会った時、いい感触を掴んだと思う。彼が我々の組織やここでの機会について与えてくれたフィードバックにも、満足していた。でも、FAの選手がどんな気持ちなのかはわからないし、どうだったかなんて想像もできない。彼は素晴らしい選手だ」と振り返った。

続けて珍要求も。「彼が我々とのミーティングで受け取ったブルージェイズの帽子を持ってきてくれるといいな。ついに返してくれることを願っている。それと、デコイのジャケットも。もう我々のものを返してくれって感じだよ。でも、彼は素晴らしい選手、分かるだろ？」とイジりながら冗談を放った。

一方、カナダのスポーツ専門局「TSN」のXは大谷の会見動画を公開。シュナイダー監督の質問について問われると、「うちのガレージにあります」と即答。頷きながらニッコリ笑顔だった。

大谷は2023年オフにFAとなり、ブルージェイズを含む複数球団と会談。最終的にドジャースと10年7億ドル（約1014億円＝契約当時）で契約した。



（THE ANSWER編集部）