捕まったが最後、生きる希望は閉ざされる…”光”も”音”もないイランの刑務所で破壊される女性の「尊厳」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：アテナ・ダエミ

市民活動家のアテナ・ダエミは2014年10月30日にIRGCのサローラ・キャンプの諜報部によって逮捕された。それからエヴィーン刑務所内のIRGCの管轄下である2A棟に連行された。

子どもの権利のための活動家の罪状は「最高指導者を侮辱した」「神聖なるものを汚した」「国家の安全を脅かす陰謀を掲げた」「犯罪の証拠を隠滅した」というものだった。

彼女は2A棟に86日間拘禁され、その後、一般女性房に移された。アテナは陰謀罪で5年間、指導者を侮辱した罪で2年間の禁固刑を言い渡された。

独房の様子

--独房の様子はどうでしたか？

私は逮捕されてすぐに6時間も取り調べを受けてから、エヴィーン刑務所に入りました。それまで想像したこともない場所でした。いくつかドアの前を通り過ぎて、独房に入れられました。

縦横が3メートル×2メートルほどの大きさでした。ずっと高い場所に窓がありましたが、網が幾重にもかかっていて、外の光は全く入ってきません。それでも網目から空の青い色がのぞいていました。

独房の天井には、黄色い電球と白い電球がありました。寝るときになると白い電球は消えます。壁は、人の背の高さのあたりまでは大理石で、その上はクリーム色の漆喰でできていました。鉄製のドアは緑色で、下のほうには開口ハッチがありました。トイレに行きたいときは紙切れをドアの下から出しました。

独房の床には機械織りの薄い絨毯が敷いてありました。毛布2枚が横になったとき用に、1枚が枕用に与えられました。私はその独房に30日間ほどいました。

--その独房と、後に入ることになる独房は何が違っていましたか？

30日後、私はそれまでの2倍ほどの大きさの独房に入れられました。壁の跡を見ると、ふたつの部屋がつなげられてひとつの部屋になったことが分かります。

以前の独房にトイレはありませんでしたが、こちらの独房にはドアで仕切られたトイレがありました。

砂糖と塩も少しずつあり、電球は3つでした。窓は天井のすぐ下にあったのですが、外に面しているのではなく、刑務所内の壁に面していました。廊下は光も音もない世界で、真っ暗闇でした。そんな状況で、私は2A棟や尋問室を出入りしていたのです。

独房で「一睡もしていなかった」

--精神的、肉体的な状態はどうでしたか？

私は道端で逮捕されました。彼らは私の父の家を捜索し、それから姉の家でも同じことをしました。

私は自宅の仕事部屋の手入れに立ち会い、独房に連行されました。ドアが背後でバタンと閉まる音に絶望しました。自由に生きる光も一緒に閉ざされたのです。

この世の終わりのようでした。完全なる沈黙。私は閉まったドアのほうを振り返りました。マッチ箱に閉じ込められたような感じです。

このドアは尋問官の指示でしか開かないのだ、と思いました。尋問が終わるたびに私は自問し、「明日も尋問があるかもしれない、ないかもしれない」と葛藤がありました。

どちらが良いのか、自分でも分からなかったのです。ドアが開いて尋問されるか、ドアが開かず尋問もされず、永遠に閉じ込められているのか。

最初の夜、電球のひとつが消えたとき、私は思わず飛び上がり、何をしたのかと叫びました。

「うるさい」と看守は言いました。「もう寝ろ！」

夜明けのアザーンが聞こえました。一睡もしていなかったのです。全く眠れませんでした。独房は私にとって見知らぬ、忌まわしい場所でした。

それまで実家の両親と離れた場所で外泊したことはありませんでした。両親がどんな目に遭っているのか、どうしているのか分かりませんでした。明日は何が起きるのかも分かりません。

精神的な疲労

タバコを吸いたかったのですが、もらえませんでした。自分をたったの一瞬でも楽しませるものは何もありません。常に何かが起きるのを待っていました。

まわりの物事や人間に対して、鈍くなっていました。すべてがぼんやりとして、確かなものは何もありません。ただ待っているということは、心底恐ろしいものです。独房で機能しているものは自分の頭だけです。

あるときは、尋問で聞かれた内容を考えました。またあるときは、尋問官の振る舞いに自分がどう反応したのか思い出し、次はどのようにしよう、などと考えましたが、やがてそんな考え事に疲れ切ってしまうのです。何をすべきか分かりませんでした。

現実があまりにつらいので、眠って何も考えないで済むようになりたいと願いました。考え事をしていると、それも堂々巡りになり、よりいっそうつらくなるのです。眠りたいのか、起きていたいのか、煩悶しました。何も信用できません、何が起きるか分からないのですから。

翻訳：星 薫子

